https://ria.ru/20210409/pavodok-1727504062.html

Тюменская область готова к паводку

Тюменская область готова к паводку

Подготовка к паводку в Тюменской области идет в плановом режиме, в целом прогнозы на период половодья благоприятные, сообщил заместитель главы региона Вячеслав... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T12:02

2021-04-09T12:02

2021-04-09T12:02

тюменская область

ишим

ишимский район

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ТЮМЕНЬ, 9 апр – РИА Новости. Подготовка к паводку в Тюменской области идет в плановом режиме, в целом прогнозы на период половодья благоприятные, сообщил заместитель главы региона Вячеслав Вахрин.В пресс-службе губернатора Тюменской области напомнили, что в регионе разработан и утвержден план комплексных мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, налажено взаимодействие между федеральными органами, исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления и спасательными службами, что позволяет обеспечить высокий уровень готовности к прохождению паводкоопасного периода. Выступая на заседании комиссии, начальник Тюменского ЦГМС – филиала ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Татьяна Морозова отметила, что гидрологическая обстановка на территории Тюменской области стабильная, гидрологические посты готовы, обеспечены мобильными средствами для передачи информации.Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович в свою очередь сообщил, что в прошлом году реконструированы две противопаводковые дамбы в Ишиме, две – в селе Абатском, одна – в Абатском районе. Расчищены более 12 километров русел малых рек в Ишимском районе.

https://ria.ru/20210407/obekt-1727197591.html

ишим

ишимский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ишим, ишимский район