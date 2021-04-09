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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
https://ria.ru/20210409/pavodok-1727504062.html
Тюменская область готова к паводку
Тюменская область готова к паводку
Подготовка к паводку в Тюменской области идет в плановом режиме, в целом прогнозы на период половодья благоприятные, сообщил заместитель главы региона Вячеслав... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T12:02
2021-04-09T12:02
тюменская область
ишим
ишимский район
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ТЮМЕНЬ, 9 апр – РИА Новости. Подготовка к паводку в Тюменской области идет в плановом режиме, в целом прогнозы на период половодья благоприятные, сообщил заместитель главы региона Вячеслав Вахрин.В пресс-службе губернатора Тюменской области напомнили, что в регионе разработан и утвержден план комплексных мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, налажено взаимодействие между федеральными органами, исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления и спасательными службами, что позволяет обеспечить высокий уровень готовности к прохождению паводкоопасного периода. Выступая на заседании комиссии, начальник Тюменского ЦГМС – филиала ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Татьяна Морозова отметила, что гидрологическая обстановка на территории Тюменской области стабильная, гидрологические посты готовы, обеспечены мобильными средствами для передачи информации.Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович в свою очередь сообщил, что в прошлом году реконструированы две противопаводковые дамбы в Ишиме, две – в селе Абатском, одна – в Абатском районе. Расчищены более 12 километров русел малых рек в Ишимском районе.
https://ria.ru/20210407/obekt-1727197591.html
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ишим, ишимский район

Тюменская область готова к паводку

12:02 09.04.2021
 
© РИА Новости / Юлия ЧестноваВид на реку Тура с моста Влюбленных в Тюмени
Вид на реку Тура с моста Влюбленных в Тюмени - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Юлия Честнова
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ТЮМЕНЬ, 9 апр – РИА Новости. Подготовка к паводку в Тюменской области идет в плановом режиме, в целом прогнозы на период половодья благоприятные, сообщил заместитель главы региона Вячеслав Вахрин.
"Вопросы медицинского, продовольственного, транспортного обеспечения населения в паводкоопасных районах решены заблаговременно", – заявил Вахрин на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюменской области.
В пресс-службе губернатора Тюменской области напомнили, что в регионе разработан и утвержден план комплексных мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, налажено взаимодействие между федеральными органами, исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления и спасательными службами, что позволяет обеспечить высокий уровень готовности к прохождению паводкоопасного периода.
Выступая на заседании комиссии, начальник Тюменского ЦГМС – филиала ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Татьяна Морозова отметила, что гидрологическая обстановка на территории Тюменской области стабильная, гидрологические посты готовы, обеспечены мобильными средствами для передачи информации.
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Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович в свою очередь сообщил, что в прошлом году реконструированы две противопаводковые дамбы в Ишиме, две – в селе Абатском, одна – в Абатском районе. Расчищены более 12 километров русел малых рек в Ишимском районе.
 
Тюменская областьИшимИшимский район
 
 
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