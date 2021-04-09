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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210409/partnerstvo-1727546414.html
СО РАН и Huawei расширяют рамки партнерства
СО РАН и Huawei расширяют рамки партнерства
В новосибирском Академгородке прошли переговоры руководства Сибирского отделения РАН и Европейского научно-исследовательского института компании Huawei. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T14:49
2021-04-09T14:49
россия-китай: главное
huawei technologies
новосибирск
технологии
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МОСКВА, 9 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В новосибирском Академгородке прошли переговоры руководства Сибирского отделения РАН и Европейского научно-исследовательского института компании Huawei.Председатель СО РАН академик Валентин Пармон сказал о заинтересованности в том, чтобы "Huawei пришел в Академгородок и как инвестор, способный наладить выпуск не только программного обеспечения, но и высокотехнологичной продукции, способный вложиться в некоторые индустриальные платформы. Сегодня в Новосибирске локализуются новые центры супервычислений и обработки данных, один из них мог бы стать совместным российско-китайским проектом".Профессор Чжоу Хун согласился с предложениями руководителей Сибирского отделения РАН: "Мы не будем замыкаться только в рамках вычислений, искусственного интеллекта и телекома. Будущие технологии Huawei могут основываться на достижениях биоинформатики, фотоники или других направлений. Мы готовы создавать новые совместные лаборатории и решать вопрос о предоставлении инженерной платформы для вычислений".
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353
60
huawei technologies, новосибирск, технологии

СО РАН и Huawei расширяют рамки партнерства

14:49 09.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПавильон компании Huawei
Павильон компании Huawei - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В новосибирском Академгородке прошли переговоры руководства Сибирского отделения РАН и Европейского научно-исследовательского института компании Huawei.
Председатель СО РАН академик Валентин Пармон сказал о заинтересованности в том, чтобы "Huawei пришел в Академгородок и как инвестор, способный наладить выпуск не только программного обеспечения, но и высокотехнологичной продукции, способный вложиться в некоторые индустриальные платформы. Сегодня в Новосибирске локализуются новые центры супервычислений и обработки данных, один из них мог бы стать совместным российско-китайским проектом".
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Профессор Чжоу Хун согласился с предложениями руководителей Сибирского отделения РАН: "Мы не будем замыкаться только в рамках вычислений, искусственного интеллекта и телекома. Будущие технологии Huawei могут основываться на достижениях биоинформатики, фотоники или других направлений. Мы готовы создавать новые совместные лаборатории и решать вопрос о предоставлении инженерной платформы для вычислений".
 
Россия-Китай: ГлавноеHuawei TechnologiesНовосибирскТехнологии
 
 
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