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В Москве отреставрируют памятник Гагарину на Ленинском проспекте
В Москве отреставрируют памятник Гагарину на Ленинском проспекте
Памятник первому человеку в космосе Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве отреставрируют, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T10:15
2021-04-09T10:15
наталья сергунина
юрий гагарин (космонавт)
москва
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Памятник первому человеку в космосе Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве отреставрируют, сообщается на сайте мэра столицы."Памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте отреставрируют. Решение о проведении работ приняли после планового осмотра монумента. Необходимо будет восстановить облицовку стилобата и устранить мелкие повреждения", - говорится в сообщении.По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, приводящимся на сайте, в этом году будет проведено обследование технического состояния объекта и разработан план реставрации. Сами работы начнутся в 2022 году и пройдут под контролем экспертов Мосгорнаследия."В ходе реставрационных работ специалисты ликвидируют сколы, удалят загрязнения, восстановят полировку облицовочных плит стилобата из лабрадорита, герметичность швов между листами титана, из которых сделан памятник", - цитирует сайт руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.Добавляется, что памятник Юрию Гагарину установили на Ленинском проспекте 4 июля 1980 года. Авторы титанового объекта — скульптор Павел Бондаренко, архитекторы Яков Белопольский, Федор Гажевский и конструктор Алексей Судаков.
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наталья сергунина, юрий гагарин (космонавт), москва

В Москве отреставрируют памятник Гагарину на Ленинском проспекте

10:15 09.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМойка памятников в Москве после зимнего сезона
Мойка памятников в Москве после зимнего сезона - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Памятник первому человеку в космосе Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве отреставрируют, сообщается на сайте мэра столицы.
"Памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте отреставрируют. Решение о проведении работ приняли после планового осмотра монумента. Необходимо будет восстановить облицовку стилобата и устранить мелкие повреждения", - говорится в сообщении.
По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, приводящимся на сайте, в этом году будет проведено обследование технического состояния объекта и разработан план реставрации. Сами работы начнутся в 2022 году и пройдут под контролем экспертов Мосгорнаследия.
"В ходе реставрационных работ специалисты ликвидируют сколы, удалят загрязнения, восстановят полировку облицовочных плит стилобата из лабрадорита, герметичность швов между листами титана, из которых сделан памятник", - цитирует сайт руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.
Добавляется, что памятник Юрию Гагарину установили на Ленинском проспекте 4 июля 1980 года. Авторы титанового объекта — скульптор Павел Бондаренко, архитекторы Яков Белопольский, Федор Гажевский и конструктор Алексей Судаков.
Брошь Lune. Надя Леже. Франция, 1970 - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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В Кремле открывается выставка, посвященная 60-летию полета Гагарина
 
Наталья СергунинаЮрий Гагарин (космонавт)Москва
 
 
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