https://ria.ru/20210409/pamyatnik-1727480784.html

В Москве отреставрируют памятник Гагарину на Ленинском проспекте

В Москве отреставрируют памятник Гагарину на Ленинском проспекте

Памятник первому человеку в космосе Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве отреставрируют, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T10:15

2021-04-09T10:15

2021-04-09T10:15

наталья сергунина

юрий гагарин (космонавт)

москва

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Памятник первому человеку в космосе Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве отреставрируют, сообщается на сайте мэра столицы."Памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте отреставрируют. Решение о проведении работ приняли после планового осмотра монумента. Необходимо будет восстановить облицовку стилобата и устранить мелкие повреждения", - говорится в сообщении.По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, приводящимся на сайте, в этом году будет проведено обследование технического состояния объекта и разработан план реставрации. Сами работы начнутся в 2022 году и пройдут под контролем экспертов Мосгорнаследия."В ходе реставрационных работ специалисты ликвидируют сколы, удалят загрязнения, восстановят полировку облицовочных плит стилобата из лабрадорита, герметичность швов между листами титана, из которых сделан памятник", - цитирует сайт руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.Добавляется, что памятник Юрию Гагарину установили на Ленинском проспекте 4 июля 1980 года. Авторы титанового объекта — скульптор Павел Бондаренко, архитекторы Яков Белопольский, Федор Гажевский и конструктор Алексей Судаков.

https://ria.ru/20210409/lezhe-1727361986.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья сергунина, юрий гагарин (космонавт), москва