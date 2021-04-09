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В СПЧ призвали создать для силовиков памятку по работе со СМИ на акциях
В СПЧ призвали создать для силовиков памятку по работе со СМИ на акциях
Необходимо разработать памятку силовикам по работе со СМИ на массовых акциях, заявил в пятницу глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T11:29
2021-04-09T11:29
россия
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
уральский федеральный университет
екатеринбург
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Необходимо разработать памятку силовикам по работе со СМИ на массовых акциях, заявил в пятницу глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.Ранее глава СПЧ отметил, что "база, которую нужно взять за основу при взаимоотношениях журналистов и силовиков – это взаимное уважение"."Нужна памятка силовикам, росгвардейцам и полицейским - памятка по взаимодействию со СМИ. Выяснилось, что не везде есть такая памятка и полицейские и росгвардейцы не знают, как взаимодействовать со СМИ и какие права есть у журналистов", - сказал Фадеев в ходе совещания по вопросу о дополнительных мерах по обеспечению законных прав журналистов, которое проходит в полпредстве в Екатеринбурге.Глава СПЧ 8-9 апреля находится с визитом в Екатеринбурге. В четверг он провел лекцию в Уральском федеральном университете, а также встретился с жителями города в парке "Россия - моя история".
https://ria.ru/20210205/aktsii-1596204990.html
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россия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), уральский федеральный университет, екатеринбург, общество

В СПЧ призвали создать для силовиков памятку по работе со СМИ на акциях

11:29 09.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевСоветник президента РФ председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник президента РФ председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Необходимо разработать памятку силовикам по работе со СМИ на массовых акциях, заявил в пятницу глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.
Ранее глава СПЧ отметил, что "база, которую нужно взять за основу при взаимоотношениях журналистов и силовиков – это взаимное уважение".
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"Нужна памятка силовикам, росгвардейцам и полицейским - памятка по взаимодействию со СМИ. Выяснилось, что не везде есть такая памятка и полицейские и росгвардейцы не знают, как взаимодействовать со СМИ и какие права есть у журналистов", - сказал Фадеев в ходе совещания по вопросу о дополнительных мерах по обеспечению законных прав журналистов, которое проходит в полпредстве в Екатеринбурге.
Глава СПЧ 8-9 апреля находится с визитом в Екатеринбурге. В четверг он провел лекцию в Уральском федеральном университете, а также встретился с жителями города в парке "Россия - моя история".
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РоссияВалерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Уральский федеральный университетЕкатеринбургОбщество
 
 
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