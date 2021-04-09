https://ria.ru/20210409/pamyatka-1727497733.html

В СПЧ призвали создать для силовиков памятку по работе со СМИ на акциях

В СПЧ призвали создать для силовиков памятку по работе со СМИ на акциях

Необходимо разработать памятку силовикам по работе со СМИ на массовых акциях, заявил в пятницу глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T11:29

2021-04-09T11:29

2021-04-09T11:29

россия

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

уральский федеральный университет

екатеринбург

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Необходимо разработать памятку силовикам по работе со СМИ на массовых акциях, заявил в пятницу глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.Ранее глава СПЧ отметил, что "база, которую нужно взять за основу при взаимоотношениях журналистов и силовиков – это взаимное уважение"."Нужна памятка силовикам, росгвардейцам и полицейским - памятка по взаимодействию со СМИ. Выяснилось, что не везде есть такая памятка и полицейские и росгвардейцы не знают, как взаимодействовать со СМИ и какие права есть у журналистов", - сказал Фадеев в ходе совещания по вопросу о дополнительных мерах по обеспечению законных прав журналистов, которое проходит в полпредстве в Екатеринбурге.Глава СПЧ 8-9 апреля находится с визитом в Екатеринбурге. В четверг он провел лекцию в Уральском федеральном университете, а также встретился с жителями города в парке "Россия - моя история".

https://ria.ru/20210205/aktsii-1596204990.html

https://ria.ru/20210131/zaderzhaniya-1595409018.html

россия

екатеринбург

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россия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), уральский федеральный университет, екатеринбург, общество