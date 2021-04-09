https://ria.ru/20210409/obvinyaemyy-1727538787.html

Жителя Тверской области, обвиняемого в убийстве школьницы, нашли мертвым

Жителя Тверской области, обвиняемого в убийстве школьницы, нашли мертвым

Житель Тверской области, обвиняемый в убийстве 13-летней дочери своей сожительницы и заключенный под стражу, обнаружен мертвым, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T14:08

2021-04-09T14:08

2021-04-09T14:08

россия

следственный комитет россии (ск рф)

тверская область

тверь

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 9 апр - РИА Новости. Житель Тверской области, обвиняемый в убийстве 13-летней дочери своей сожительницы и заключенный под стражу, обнаружен мертвым, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Валерия Павлова.Информация о том, что обвиняемый в убийстве 13-летней школьницы покончил с собой, появилась утром в пятницу в тверских СМИ.Данные о безвестном исчезновении 13-летней школьницы поступили в правоохранительные органы 6 февраля этого года. Правоохранители выехали на место жительства ребенка, где в одной из комнат было обнаружено тело девочки. По версии следствия, девочку шарфом задушил 33-летний сожитель ее матери, житель города Нелидово Тверской области. После убийства он взял ценные вещи и скрылся.По фактам убийства малолетней и кражи было возбуждено уголовное дело. Мужчину объявили в федеральный розыск, 9 февраля его задержали в Твери. Следствие предъявило обвинение мужчине, его заключили под стражу. По данным следствия, обвиняемый в момент преступления находился в состоянии наркотического опьянения. Свою вину в преступлении он признал полностью.

https://ria.ru/20210407/rebenok-1727215046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), тверская область, тверь, происшествия