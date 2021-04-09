Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210409/obvinyaemyy-1727538787.html
Жителя Тверской области, обвиняемого в убийстве школьницы, нашли мертвым
Жителя Тверской области, обвиняемого в убийстве школьницы, нашли мертвым
Житель Тверской области, обвиняемый в убийстве 13-летней дочери своей сожительницы и заключенный под стражу, обнаружен мертвым, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T14:08
2021-04-09T14:08
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
тверь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
ВОРОНЕЖ, 9 апр - РИА Новости. Житель Тверской области, обвиняемый в убийстве 13-летней дочери своей сожительницы и заключенный под стражу, обнаружен мертвым, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Валерия Павлова.Информация о том, что обвиняемый в убийстве 13-летней школьницы покончил с собой, появилась утром в пятницу в тверских СМИ.Данные о безвестном исчезновении 13-летней школьницы поступили в правоохранительные органы 6 февраля этого года. Правоохранители выехали на место жительства ребенка, где в одной из комнат было обнаружено тело девочки. По версии следствия, девочку шарфом задушил 33-летний сожитель ее матери, житель города Нелидово Тверской области. После убийства он взял ценные вещи и скрылся.По фактам убийства малолетней и кражи было возбуждено уголовное дело. Мужчину объявили в федеральный розыск, 9 февраля его задержали в Твери. Следствие предъявило обвинение мужчине, его заключили под стражу. По данным следствия, обвиняемый в момент преступления находился в состоянии наркотического опьянения. Свою вину в преступлении он признал полностью.
https://ria.ru/20210407/rebenok-1727215046.html
россия
тверская область
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), тверская область, тверь, происшествия

Жителя Тверской области, обвиняемого в убийстве школьницы, нашли мертвым

14:08 09.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 9 апр - РИА Новости. Житель Тверской области, обвиняемый в убийстве 13-летней дочери своей сожительницы и заключенный под стражу, обнаружен мертвым, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Валерия Павлова.
Информация о том, что обвиняемый в убийстве 13-летней школьницы покончил с собой, появилась утром в пятницу в тверских СМИ.
"Факт смерти обвиняемого в убийстве малолетней девочки и совершении кражи подтверждаем. С целью установления всех обстоятельств его гибели следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - сообщила Павлова.
Данные о безвестном исчезновении 13-летней школьницы поступили в правоохранительные органы 6 февраля этого года. Правоохранители выехали на место жительства ребенка, где в одной из комнат было обнаружено тело девочки. По версии следствия, девочку шарфом задушил 33-летний сожитель ее матери, житель города Нелидово Тверской области. После убийства он взял ценные вещи и скрылся.
По фактам убийства малолетней и кражи было возбуждено уголовное дело. Мужчину объявили в федеральный розыск, 9 февраля его задержали в Твери. Следствие предъявило обвинение мужчине, его заключили под стражу. По данным следствия, обвиняемый в момент преступления находился в состоянии наркотического опьянения. Свою вину в преступлении он признал полностью.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 15:51
Жителя Свердловской области обвинили в убийстве сына из-за плача
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Тверская областьТверьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32Назван лучший способ поедания яиц
04:09Россиянам рассказали, на каких шинах нельзя ездить
04:01В Комсомольске-на-Амуре мальчик упал в шахту лифта и сломал ребра
03:25В Белфасте произошли две стычки с полицией
03:20Bloomberg: Блинкен вернется в Брюссель для новых встреч НАТО
03:09Врач рассказала, что должно быть в рационе питания пожилого человека
03:07Экс-глава СБУ рассказал о миллиардной выплате России и Белоруссии
03:04Источник: туристический корабль "Союз" доставят на Байконур в июне
02:49Политолог сравнил Зеленского с Нероном
02:38В МЧС рассказали, как далеко от дачного дома нужно жарить шашлык
02:32Депортацию россиянки Тэрады из США отложили
02:30Главред "Важных историй" оказался свидетелем по уголовному делу
02:11Россиянам рассказали, как запретить смартфону подслушивать
01:54Минобороны открыло раздел с архивными документами первых космонавтов
01:18Названы девять симптомов рака легких
01:14В Подмосковье загорелся мебельный склад
00:56Пентагон прокомментировал проход американского эсминца близ Индии
00:52Пушков заявил о поднятии ставок Украиной в Донбассе
00:48Байден назвал покойного принца Филиппа "чертовски классным парнем"
00:43США прокомментировали требование Ирана о снятии санкций
Лента новостейМолния