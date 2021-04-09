Жителя Тверской области, обвиняемого в убийстве школьницы, нашли мертвым
ВОРОНЕЖ, 9 апр - РИА Новости. Житель Тверской области, обвиняемый в убийстве 13-летней дочери своей сожительницы и заключенный под стражу, обнаружен мертвым, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Валерия Павлова.
Информация о том, что обвиняемый в убийстве 13-летней школьницы покончил с собой, появилась утром в пятницу в тверских СМИ.
"Факт смерти обвиняемого в убийстве малолетней девочки и совершении кражи подтверждаем. С целью установления всех обстоятельств его гибели следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - сообщила Павлова.
Данные о безвестном исчезновении 13-летней школьницы поступили в правоохранительные органы 6 февраля этого года. Правоохранители выехали на место жительства ребенка, где в одной из комнат было обнаружено тело девочки. По версии следствия, девочку шарфом задушил 33-летний сожитель ее матери, житель города Нелидово Тверской области. После убийства он взял ценные вещи и скрылся.
По фактам убийства малолетней и кражи было возбуждено уголовное дело. Мужчину объявили в федеральный розыск, 9 февраля его задержали в Твери. Следствие предъявило обвинение мужчине, его заключили под стражу. По данным следствия, обвиняемый в момент преступления находился в состоянии наркотического опьянения. Свою вину в преступлении он признал полностью.