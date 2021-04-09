https://ria.ru/20210409/obrabotka-1727559048.html

Эксперт: механизмы обработки персональных данных должны быть прозрачны

Эксперт: механизмы обработки персональных данных должны быть прозрачны

Механизмы обработки персональных данных в интернете должны быть максимально прозрачны. Об этом заявил начальник управления по защите прав субъектов персональных РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T15:13

2021-04-09T15:13

2021-04-09T15:13

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Механизмы обработки персональных данных в интернете должны быть максимально прозрачны. Об этом заявил начальник управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора Юрий Контемиров в ходе 11-го Российского форума по управлению интернетом (RIGF 2021)."Есть некоторые ресурсы, которые обладают скрытым функционалом, и потребитель изначально не знает, что какие-то определенные вещи происходят с его персональными данными. Это как раз и есть та история, что процессы и алгоритмы обработки персональных данных должны быть максимально прозрачны. Гражданин должен четко знать, какие персональные данные, в каких целях, какими способами обрабатываются и кому передаются", – заявил Контемиров.Также он отметил, что крупные компании, как правило, в большей степени ориентированы на обеспечение прав и соблюдение законодательства в области персональных данных. А вот более мелкие ресурсы зачастую игнорируют пользовательские соглашения или составляют их максимально кратко. "Есть сегмент тех ресурсов, которые создают некие "морковки" для привлечения потребителей – товары по низким ценам и другие приемы. При этом на этих ресурсах отсутствуют пользовательские соглашения, либо они носят абсолютно рамочный характер. И у гражданина возникает вопрос, куда бежать и как защищать свои персональные данные", – сказал представитель Роскомнадзора. В свою очередь руководитель пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня" Анна Старкова отметила, что необходимо создание отдельного пользовательского соглашения между крупными социальными сетями и СМИ. Старкова уточнила, что медиагруппа "Россия сегодня" работает во всех странах на основании закона о СМИ и блокировка медиа может осуществляться только по решению суда. Однако эта процедура не касается социальных сетей. Кроме того, она отметила, что западным социальным сетям необходимо открыть представительства на территории РФ, для того чтобы можно было наладить конструктивный диалог. Директор Института проблем правового регулирования факультета права НИУ "Высшая школа экономики" Анна Дупан в своем выступлении сообщила, что в пользовательских соглашениях указывается только 10% информации. Кроме того, такие соглашения не содержат конкретных обязанностей платформ. "Там нет конкретных обязанностей платформ, что именно платформа вам предоставляет, найти очень сложно. Все это описано максимально размытыми формулировками", – сказала Дупан.

https://ria.ru/20210408/dannye-1727375447.html

https://ria.ru/20210407/forum-1727262275.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество