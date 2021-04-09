https://ria.ru/20210409/naushniki-1727561725.html

Создан прототип стиральной машины для беспроводных наушников

Создан прототип стиральной машины для беспроводных наушников

Создатели стиральной машина для беспроводных наушников обещают полностью их дезинфицировать за 2 минуты. Необычный девайс появился на краудфандинговой платформе РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T15:25

2021-04-09T15:25

2021-04-09T15:28

наука

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Создатели стиральной машина для беспроводных наушников обещают полностью их дезинфицировать за 2 минуты. Необычный девайс появился на краудфандинговой платформе Kickstarter.Перед тем как поместить гарнитуру в барабан Cardlax EarBuds Washer, пользователю нужно удалить грязь из труднодоступных с помощью механизированной щетки. После TWS-наушники обрабатываются спиртовым раствором в специальном отсеке. Создатели просили 5 000 долларов на внедрение в производство девайса, но удалось им за несколько дней собрать более 28 000 долларов. Продажи устройства начнутся уже в июне, а его рекомендованная цена 40 долларов (3 000 рублей по текущему курсу).

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гаджеты, технологии