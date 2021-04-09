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Создан прототип стиральной машины для беспроводных наушников
Создан прототип стиральной машины для беспроводных наушников
Создатели стиральной машина для беспроводных наушников обещают полностью их дезинфицировать за 2 минуты. Необычный девайс появился на краудфандинговой платформе РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T15:25
2021-04-09T15:25
2021-04-09T15:28
наука
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Создатели стиральной машина для беспроводных наушников обещают полностью их дезинфицировать за 2 минуты. Необычный девайс появился на краудфандинговой платформе Kickstarter.Перед тем как поместить гарнитуру в барабан Cardlax EarBuds Washer, пользователю нужно удалить грязь из труднодоступных с помощью механизированной щетки. После TWS-наушники обрабатываются спиртовым раствором в специальном отсеке. Создатели просили 5 000 долларов на внедрение в производство девайса, но удалось им за несколько дней собрать более 28 000 долларов. Продажи устройства начнутся уже в июне, а его рекомендованная цена 40 долларов (3 000 рублей по текущему курсу).
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РИА Новости
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гаджеты, технологии
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости.
Создатели стиральной машина для беспроводных наушников обещают полностью их дезинфицировать за 2 минуты. Необычный девайс появился
на краудфандинговой платформе Kickstarter.
Перед тем как поместить гарнитуру в барабан Cardlax EarBuds Washer, пользователю нужно удалить грязь из труднодоступных с помощью механизированной щетки. После TWS-наушники обрабатываются спиртовым раствором в специальном отсеке.
Создатели просили 5 000 долларов на внедрение в производство девайса, но удалось им за несколько дней собрать более 28 000 долларов. Продажи устройства начнутся уже в июне, а его рекомендованная цена 40 долларов (3 000 рублей по текущему курсу).