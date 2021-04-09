https://ria.ru/20210409/nato-1727594623.html

Главком ВСУ назвал сотрудничество Украины с НАТО "исключительно мирным"

Главком ВСУ назвал сотрудничество Украины с НАТО "исключительно мирным"

Сотрудничество Украины и НАТО носит исключительно мирный характер и направлено на укрепление обороноспособности страны с целью достижения критериев для... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T17:22

2021-04-09T17:22

2021-04-09T18:42

руслан хомчак

вооруженные силы украины

верховная рада украины

нато

украина

в мире

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КИЕВ, 9 апр - РИА Новости. Сотрудничество Украины и НАТО носит исключительно мирный характер и направлено на укрепление обороноспособности страны с целью достижения критериев для полноценного членства в альянсе, говорится в заявлении главнокомандующего украинскими Вооруженными силами Руслана Хомчака.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО грозит масштабной эскалацией на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности."Сотрудничество Украина-НАТО носит исключительно мирный характер, направлено на укрепление обороноспособности страны и всесторонне способствует достижению военных критериев обретения полноправного членства в организации Североатлантического договора", - говорится в заявлении Хомчака, опубликованном в пятницу на странице Генштаба ВС Украины в Facebook.При этом Хомчак отметил, что евроатлантический выбор Украины является суверенным правом украинского государства, на которое не имеет права влиять РФ.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

https://ria.ru/20210409/nato-1727502362.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/donbass-1727476270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан хомчак, вооруженные силы украины, верховная рада украины, нато, украина, в мире