Главком ВСУ назвал сотрудничество Украины с НАТО "исключительно мирным"
17:22 09.04.2021 (обновлено: 18:42 09.04.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины во время активной фазы на совместных военных учениях Украины и стран НАТО
КИЕВ, 9 апр - РИА Новости. Сотрудничество Украины и НАТО носит исключительно мирный характер и направлено на укрепление обороноспособности страны с целью достижения критериев для полноценного членства в альянсе, говорится в заявлении главнокомандующего украинскими Вооруженными силами Руслана Хомчака.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО грозит масштабной эскалацией на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности.
"Сотрудничество Украина-НАТО носит исключительно мирный характер, направлено на укрепление обороноспособности страны и всесторонне способствует достижению военных критериев обретения полноправного членства в организации Североатлантического договора", - говорится в заявлении Хомчака, опубликованном в пятницу на странице Генштаба ВС Украины в Facebook.
При этом Хомчак отметил, что евроатлантический выбор Украины является суверенным правом украинского государства, на которое не имеет права влиять РФ.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.