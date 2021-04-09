Музей Виктора Черномырдина открылся на его малой родине
© Фото : пресс-служба правительство Оренбургской областиОткрытие музея Виктора Черномырдина в селе Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области
УФА/ОРЕНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Власти Оренбургской области в день рождения знаменитого земляка Виктора Черномырдина открыли его музей в Черном Отроге, в музее насчитываются более 25 тысяч экспонатов, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
"Один из крупнейших музеев на территории Южного Урала открыт в день рождения нашего знаменитого земляка, первого председателя правительства России и одного из самых авторитетных политиков 90-х годов. Собрание музея насчитывает более 25 тысяч единиц хранения", - сообщили в пресс-службе.
© Фото : пресс-служба правительство Оренбургской областиОткрытие музея Виктора Черномырдина в селе Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области
Открытие музея Виктора Черномырдина в селе Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области
Площадь музея составляет 8,3 тысячи квадратных метров, он расположен он в двух зданиях - реконструированном здании бывшего райкома КПСС и в новом корпусе.
Политику здесь посвящены четыре экспозиции, это "В.С. Черномырдин: путь в историю", "Кабинет председателя правительства", "Премьер вне кабинета" и "Черномырдинки". Еще пять – это предметы, собранные Виктором Степановичем и переданные в музей его семьей: "Коллекция автомобилей", "Особая кладовая" (оружие, ордена, живопись), "Тихий Дон" Черномырдина", "Черномырдин и книга", "Книги с дарственными надписями". Кроме того, в музее есть своя библиотека и архив, театрально-концертный зал, студии и творческие мастерские, информационный центр, а также гостиница для гостей.
"Это яркий, современный, новаторский музей, достойный Виктора Степановича. Я по-настоящему верю в семейные музеи - это колоссальная ответственность для родных и мощный стимул сделать музей самым лучшим", - цитирует пресс-служба советника президента РФ по вопросам культуры Владимира Толстого.
Сын политика Виталий Черномырдин на открытии музея рассказал, что это было последним проектом его отца, он хотел создать в Черном Отроге музей села: купил участок земли и здание райкома, в строительстве которого участвовал еще школьником.
© Фото : пресс-служба правительство Оренбургской областиОткрытие музея Виктора Черномырдина в селе Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области
Открытие музея Виктора Черномырдина в селе Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области
"Планировал передать свою коллекцию автомобилей. Осуществить задуманное не успел. После его смерти появилась идея создать музейно-образовательный комплекс Черномырдина, ее поддержал президент, подписав Указ "Об увековечении памяти В.С. Черномырдина". Финансовую поддержку оказал "Газпром", административную – правительство области", - сказал он.
Советский и российский государственный деятель Виктор Степанович Черномырдин родился 9 апреля 1938 года в селе Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области. В 1985-1989 годах он был министром газовой промышленности СССР, затем возглавил государственный газовый концерн "Газпром", созданный по инициативе Черномырдина на базе министерства газовой промышленности. В течение шести лет - с 1992 по 1998 годы - Черномырдин возглавлял правительство России, в 2001-2009 годах был послом России на Украине.
Он скончался в ночь на 3 ноября 2010 года после продолжительной болезни. Был похоронен в Москве в Новодевичьем кладбище, рядом с могилой супруги Валентины.