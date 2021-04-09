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Демонтаж новогодних праздничных конструкций завершили в Москве
Демонтаж новогодних праздничных конструкций завершили в Москве
Демонтаж новогодних праздничных украшений завершили в Москве, за неделю специалисты убрали почти 4 тысячи световых конструкций, сообщает столичный комплекс... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T16:10
2021-04-09T16:10
2021-04-09T16:10
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Демонтаж новогодних праздничных украшений завершили в Москве, за неделю специалисты убрали почти 4 тысячи световых конструкций, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в Telegram."Сегодня завершили демонтаж праздничных конструкций. За неделю специалисты убрали 3 743 световые конструкции",- говорится в сообщении.В этом году они украшали городские улицы, площади и парки рекордно долго – до 1 апреля."Световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды, световые элементы на фонарях отправятся на специальные склады, где будут храниться до следующего Нового года", – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении.В КГХ напомнили, что все конструкции используются повторно из года в год. На складах украшения тщательно почистят, проверят на предмет повреждений и при необходимости отремонтируют.
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москва
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости.
Демонтаж новогодних праздничных украшений завершили в Москве
, за неделю специалисты убрали почти 4 тысячи световых конструкций, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в Telegram.
"Сегодня завершили демонтаж праздничных конструкций. За неделю специалисты убрали 3 743 световые конструкции",- говорится в сообщении.
В этом году они украшали городские улицы, площади и парки рекордно долго – до 1 апреля.
"Световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды, световые элементы на фонарях отправятся на специальные склады, где будут храниться до следующего Нового года", – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении.
В КГХ напомнили, что все конструкции используются повторно из года в год. На складах украшения тщательно почистят, проверят на предмет повреждений и при необходимости отремонтируют.