https://ria.ru/20210409/moskva-1727509679.html

В Москве госпитализировали ребенка с резаными ранами

В Москве госпитализировали ребенка с резаными ранами

Прокуратура Москвы начала проверку после госпитализации девочки с резаными ранами, которые, по словам подростка, нанесла ей мать, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T12:27

2021-04-09T12:27

2021-04-09T12:27

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после госпитализации девочки с резаными ранами, которые, по словам подростка, нанесла ей мать, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."По предварительной информации, 9 апреля 15-летняя девочка поступила в одну из столичных больниц с телесными повреждениями в виде множественных резаных ран головы, шеи и предплечья. Со слов девочки, телесные повреждения ей причинила мать. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение. Семья состоит на соответствующем профилактическом учете", - говорится в сообщении.Проверку проводит Люблинская межрайонная прокуратура. Прокуроры должны установить обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности проведения уполномоченными органами индивидуальной профилактической работы с семьей, находящейся в трудной жизненной ситуации, а также действиям матери по исполнению ею своих родительских обязанностей.При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201126/rebenok-1586469258.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия