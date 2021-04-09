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В Москве госпитализировали ребенка с резаными ранами
В Москве госпитализировали ребенка с резаными ранами
Прокуратура Москвы начала проверку после госпитализации девочки с резаными ранами, которые, по словам подростка, нанесла ей мать, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T12:27
2021-04-09T12:27
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после госпитализации девочки с резаными ранами, которые, по словам подростка, нанесла ей мать, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."По предварительной информации, 9 апреля 15-летняя девочка поступила в одну из столичных больниц с телесными повреждениями в виде множественных резаных ран головы, шеи и предплечья. Со слов девочки, телесные повреждения ей причинила мать. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение. Семья состоит на соответствующем профилактическом учете", - говорится в сообщении.Проверку проводит Люблинская межрайонная прокуратура. Прокуроры должны установить обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности проведения уполномоченными органами индивидуальной профилактической работы с семьей, находящейся в трудной жизненной ситуации, а также действиям матери по исполнению ею своих родительских обязанностей.При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, говорится в сообщении.
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москва, происшествия

В Москве госпитализировали ребенка с резаными ранами

12:27 09.04.2021
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после госпитализации девочки с резаными ранами, которые, по словам подростка, нанесла ей мать, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"По предварительной информации, 9 апреля 15-летняя девочка поступила в одну из столичных больниц с телесными повреждениями в виде множественных резаных ран головы, шеи и предплечья. Со слов девочки, телесные повреждения ей причинила мать. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение. Семья состоит на соответствующем профилактическом учете", - говорится в сообщении.
Проверку проводит Люблинская межрайонная прокуратура. Прокуроры должны установить обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности проведения уполномоченными органами индивидуальной профилактической работы с семьей, находящейся в трудной жизненной ситуации, а также действиям матери по исполнению ею своих родительских обязанностей.
При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, говорится в сообщении.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября 2020, 16:17
В Подмосковье госпитализировали ребенка с колото-резаными ранами
 
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