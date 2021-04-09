https://ria.ru/20210409/moskva-1727509679.html
В Москве госпитализировали ребенка с резаными ранами
В Москве госпитализировали ребенка с резаными ранами
Прокуратура Москвы начала проверку после госпитализации девочки с резаными ранами, которые, по словам подростка, нанесла ей мать, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T12:27
2021-04-09T12:27
2021-04-09T12:27
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после госпитализации девочки с резаными ранами, которые, по словам подростка, нанесла ей мать, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."По предварительной информации, 9 апреля 15-летняя девочка поступила в одну из столичных больниц с телесными повреждениями в виде множественных резаных ран головы, шеи и предплечья. Со слов девочки, телесные повреждения ей причинила мать. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение. Семья состоит на соответствующем профилактическом учете", - говорится в сообщении.Проверку проводит Люблинская межрайонная прокуратура. Прокуроры должны установить обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности проведения уполномоченными органами индивидуальной профилактической работы с семьей, находящейся в трудной жизненной ситуации, а также действиям матери по исполнению ею своих родительских обязанностей.При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201126/rebenok-1586469258.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости.
Прокуратура Москвы
начала проверку после госпитализации девочки с резаными ранами, которые, по словам подростка, нанесла ей мать, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"По предварительной информации, 9 апреля 15-летняя девочка поступила в одну из столичных больниц с телесными повреждениями в виде множественных резаных ран головы, шеи и предплечья. Со слов девочки, телесные повреждения ей причинила мать. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение. Семья состоит на соответствующем профилактическом учете", - говорится в сообщении.
Проверку проводит Люблинская межрайонная прокуратура. Прокуроры должны установить обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности проведения уполномоченными органами индивидуальной профилактической работы с семьей, находящейся в трудной жизненной ситуации, а также действиям матери по исполнению ею своих родительских обязанностей.
При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, говорится в сообщении.