https://ria.ru/20210409/moskva-1727497186.html

В Москве за сутки госпитализировали 1001 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1001 пациента с COVID-19

За последние сутки в Москве госпитализирован 1001 человек с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T11:26

2021-04-09T11:26

2021-04-09T11:26

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализирован 1001 человек с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе."В столице выздоровели еще 1989 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 957 137. В Москве выявлен 2421 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 1001 человек", - говорится в сообщении.В столице скончались 57 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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