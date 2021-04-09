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В Москве за сутки госпитализировали 1001 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1001 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализирован 1001 человек с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T11:26
2021-04-09T11:26
2021-04-09T11:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализирован 1001 человек с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе."В столице выздоровели еще 1989 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 957 137. В Москве выявлен 2421 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 1001 человек", - говорится в сообщении.В столице скончались 57 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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