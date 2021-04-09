https://ria.ru/20210409/moskva-1727470396.html

В Москве началось благоустройство Садовнических набережной и улицы

В Москве началось благоустройство Садовнических набережной и улицы

Стартовали работы по благоустройству Садовнических набережной и улицы и Раушских переулков в Москве, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы в... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T08:46

2021-04-09T08:46

2021-04-09T08:53

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727194640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d33c9b396980dc8dbafe3506c2724a58.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Стартовали работы по благоустройству Садовнических набережной и улицы и Раушских переулков в Москве, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы в правительстве Москвы Петр Бирюков."Благоустройство территории проводится в рамках комплексной задачи формирования комфортной городской среды, в том числе вдоль Москвы-реки. Основная цель - создать на набережных удобную прогулочную зону, раскрыть их рекреационный потенциал, сохранив при этом транзитную функцию", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в рамках благоустройства в подземные коллекторы уберут около 11 тысяч метров воздушных кабельных линий, для дополнительного подключения или их ремонта сделают более 200 кабельных колодцев. Тротуары замостят гранитной плитой, на проезжей части поменяют асфальтобетонное покрытие. Запланировано обустройство ливневой канализации и установка 80 дождеприемных решеток."На Садовнической улице около Детской музыкальной школы имени Джорджа Гершвина будет создано авторское мощение тротуара в виде партитуры с нотами и скрипичным ключом. Этот рисунок выложат в гранатовом амфиболите", - отметил Бирюков.По его словам, для обеспечения безопасности пешеходов на Садовнических набережной и улице и в Раушских переулках установят около 320 новых фонарей с энергосберегающими лампами. Парапеты набережной акцентируют при помощи 380 специальных светильников. На территории появятся 400 различных малых архитектурных форм. Быстро сориентироваться в районе гостям столицы помогут шесть навигационных стел. Для пассажиров общественного транспорта установят восемь современных остановочных павильонов."Одна из задач благоустройства - озеленение территории, все существующие зеленые насаждения планируется сохранить. Дополнительно будут высажены более 70 новых деревьев-крупномеров, в том числе красный клен и декоративная яблоня. Они создадут защитную зону между тротуаром и дорогой", - сообщил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на территории приведут в порядок существующие газоны и разобьют новые. Общая площадь "зеленого ковра" превысит четыре тысячи квадратных метров. Садовническую набережную и улицу украсят более 740 квадратных метров цветников. Основные работы по благоустройству планируется завершить в августе этого года.

https://ria.ru/20210408/mtsd-1727312564.html

https://ria.ru/20210401/blagoustroystvo-1603732750.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество