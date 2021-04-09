Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210409/moskva-1727470396.html
В Москве началось благоустройство Садовнических набережной и улицы
В Москве началось благоустройство Садовнических набережной и улицы
Стартовали работы по благоустройству Садовнических набережной и улицы и Раушских переулков в Москве, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы в... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T08:46
2021-04-09T08:53
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727194640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d33c9b396980dc8dbafe3506c2724a58.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Стартовали работы по благоустройству Садовнических набережной и улицы и Раушских переулков в Москве, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы в правительстве Москвы Петр Бирюков."Благоустройство территории проводится в рамках комплексной задачи формирования комфортной городской среды, в том числе вдоль Москвы-реки. Основная цель - создать на набережных удобную прогулочную зону, раскрыть их рекреационный потенциал, сохранив при этом транзитную функцию", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в рамках благоустройства в подземные коллекторы уберут около 11 тысяч метров воздушных кабельных линий, для дополнительного подключения или их ремонта сделают более 200 кабельных колодцев. Тротуары замостят гранитной плитой, на проезжей части поменяют асфальтобетонное покрытие. Запланировано обустройство ливневой канализации и установка 80 дождеприемных решеток."На Садовнической улице около Детской музыкальной школы имени Джорджа Гершвина будет создано авторское мощение тротуара в виде партитуры с нотами и скрипичным ключом. Этот рисунок выложат в гранатовом амфиболите", - отметил Бирюков.По его словам, для обеспечения безопасности пешеходов на Садовнических набережной и улице и в Раушских переулках установят около 320 новых фонарей с энергосберегающими лампами. Парапеты набережной акцентируют при помощи 380 специальных светильников. На территории появятся 400 различных малых архитектурных форм. Быстро сориентироваться в районе гостям столицы помогут шесть навигационных стел. Для пассажиров общественного транспорта установят восемь современных остановочных павильонов."Одна из задач благоустройства - озеленение территории, все существующие зеленые насаждения планируется сохранить. Дополнительно будут высажены более 70 новых деревьев-крупномеров, в том числе красный клен и декоративная яблоня. Они создадут защитную зону между тротуаром и дорогой", - сообщил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на территории приведут в порядок существующие газоны и разобьют новые. Общая площадь "зеленого ковра" превысит четыре тысячи квадратных метров. Садовническую набережную и улицу украсят более 740 квадратных метров цветников. Основные работы по благоустройству планируется завершить в августе этого года.
https://ria.ru/20210408/mtsd-1727312564.html
https://ria.ru/20210401/blagoustroystvo-1603732750.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727194640_322:0:3051:2047_1920x0_80_0_0_5a4ddf81a6bbdce744ad9029fca73d3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

В Москве началось благоустройство Садовнических набережной и улицы

08:46 09.04.2021 (обновлено: 08:53 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновМужчина идет по Садовнической набережной Москвы
Мужчина идет по Садовнической набережной Москвы - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Стартовали работы по благоустройству Садовнических набережной и улицы и Раушских переулков в Москве, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
"Благоустройство территории проводится в рамках комплексной задачи формирования комфортной городской среды, в том числе вдоль Москвы-реки. Основная цель - создать на набережных удобную прогулочную зону, раскрыть их рекреационный потенциал, сохранив при этом транзитную функцию", - отметил Бирюков.
Мужчина у автомата по продаже проездных билетов на станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Тушино - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 09:46Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Возле трех станций МЦД ведутся работы по благоустройству
Заместитель мэра рассказал, что в рамках благоустройства в подземные коллекторы уберут около 11 тысяч метров воздушных кабельных линий, для дополнительного подключения или их ремонта сделают более 200 кабельных колодцев. Тротуары замостят гранитной плитой, на проезжей части поменяют асфальтобетонное покрытие. Запланировано обустройство ливневой канализации и установка 80 дождеприемных решеток.
"На Садовнической улице около Детской музыкальной школы имени Джорджа Гершвина будет создано авторское мощение тротуара в виде партитуры с нотами и скрипичным ключом. Этот рисунок выложат в гранатовом амфиболите", - отметил Бирюков.
По его словам, для обеспечения безопасности пешеходов на Садовнических набережной и улице и в Раушских переулках установят около 320 новых фонарей с энергосберегающими лампами. Парапеты набережной акцентируют при помощи 380 специальных светильников. На территории появятся 400 различных малых архитектурных форм. Быстро сориентироваться в районе гостям столицы помогут шесть навигационных стел. Для пассажиров общественного транспорта установят восемь современных остановочных павильонов.
"Одна из задач благоустройства - озеленение территории, все существующие зеленые насаждения планируется сохранить. Дополнительно будут высажены более 70 новых деревьев-крупномеров, в том числе красный клен и декоративная яблоня. Они создадут защитную зону между тротуаром и дорогой", - сообщил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на территории приведут в порядок существующие газоны и разобьют новые. Общая площадь "зеленого ковра" превысит четыре тысячи квадратных метров. Садовническую набережную и улицу украсят более 740 квадратных метров цветников. Основные работы по благоустройству планируется завершить в августе этого года.
Сотрудники коммунальных служб во время помывки монумента Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 08:55Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве стартует месячник по благоустройству
 
Городское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:43Патриарх Кирилл утвердил запрет в служении двух епископов РПЦ
12:39СК Кузбасса проверит информацию об избиении вызванного на дом врача
12:28Американская делегация посетила Донбасс
12:28США сочиняют небылицы про условия содержание Навального, заявили в МИД
12:27В Москве госпитализировали ребенка с резаными ранами
12:23Киев заявил, что не будет выселять россиян в случае "возвращения" Крыма
12:22Глава СПЧ призвал ввести блогеров в правовое поле
12:20Кличко призвал ограничить передвижение между украинскими регионами
12:18В Перми в тестовом режиме заработала транспортная карта "Тройка"
12:10В ДНР завершили вакцинацию от COVID-19 личного состава Народной милиции
12:08Bloomberg узнал о планах Байдена сократить военный бюджет
12:06Британские букмекеры оценили шансы Манижи на победу в Евровидении
12:00В России разработают новейший тяжелый робот разминирования
11:58Россия направила Украине ноту по санкциям против Россотрудничества
11:56Минобороны расширит линейку военных роботов, заявил Шойгу
11:56Ненашев ответил на сообщения об отправке кораблей США в Черное море
11:56В Турции рассказали о первых итогах исследований "Спутника V"
11:53В МИД рассказали, чем грозит возможное вступление Украины в НАТО
11:51В МИД заявили о нагнетании Киевом истерии из-за "российской угрозы"
11:50Лукашенко призвал встроить различные соцгруппы в конструктивный диалог
Лента новостейМолния