https://ria.ru/20210409/mishustin-1727550357.html

Мишустин призвал вести разъяснительную работу о необходимости вакцинации

Мишустин призвал вести разъяснительную работу о необходимости вакцинации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко вместе с врачами продолжать информировать граждан о преимуществах вакцинации от... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T14:48

2021-04-09T14:48

2021-04-09T15:15

россия

михаил мурашко

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коронавирус covid-19

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко вместе с врачами продолжать информировать граждан о преимуществах вакцинации от коронавируса, разъяснять необходимость прививки."Крайне важно еще, чтобы люди знали о тех возможностях, которые у них есть, как действует вакцина. Конечно, необходимо разъяснять, почему прививка необходима", - сказал Мишустин в пятницу на совещании о производстве и обращении вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции."Михаил Альбертович, я здесь прошу вместе с врачами и другими специалистами продолжить соответствующую работу. Подробно рассказывайте о преимуществах вакцинации, как это помогает противостоять вирусу", - обратился он к министру здравоохранения.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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