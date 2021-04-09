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Мишустин призвал вести разъяснительную работу о необходимости вакцинации
Мишустин призвал вести разъяснительную работу о необходимости вакцинации
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко вместе с врачами продолжать информировать граждан о преимуществах вакцинации от... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T14:48
2021-04-09T14:48
2021-04-09T15:15
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коронавирус covid-19
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко вместе с врачами продолжать информировать граждан о преимуществах вакцинации от коронавируса, разъяснять необходимость прививки."Крайне важно еще, чтобы люди знали о тех возможностях, которые у них есть, как действует вакцина. Конечно, необходимо разъяснять, почему прививка необходима", - сказал Мишустин в пятницу на совещании о производстве и обращении вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции."Михаил Альбертович, я здесь прошу вместе с врачами и другими специалистами продолжить соответствующую работу. Подробно рассказывайте о преимуществах вакцинации, как это помогает противостоять вирусу", - обратился он к министру здравоохранения.
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россия, михаил мурашко, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
попросил главу Минздрава Михаила Мурашко
вместе с врачами продолжать информировать граждан о преимуществах вакцинации от коронавируса, разъяснять необходимость прививки.
"Крайне важно еще, чтобы люди знали о тех возможностях, которые у них есть, как действует вакцина. Конечно, необходимо разъяснять, почему прививка необходима", - сказал Мишустин в пятницу на совещании о производстве и обращении вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции.
"Михаил Альбертович, я здесь прошу вместе с врачами и другими специалистами продолжить соответствующую работу. Подробно рассказывайте о преимуществах вакцинации, как это помогает противостоять вирусу", - обратился он к министру здравоохранения.