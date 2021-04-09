https://ria.ru/20210409/menyaylo-1727567874.html
Меняйло попросил дать поручение о программе развития Северной Осетии
Меняйло попросил дать поручение о программе развития Северной Осетии
Сергей Меняйло, который согласился стать врио главы Северной Осетии, попросил президента РФ Владимира Путина поручить разработать индивидуальную программу... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T15:48
2021-04-09T15:48
2021-04-09T15:48
россия
сергей меняйло
владимир путин
политика
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сергей Меняйло, который согласился стать врио главы Северной Осетии, попросил президента РФ Владимира Путина поручить разработать индивидуальную программу социально-экономического развития республики.Путин в пятницу провел встречу с Меняйло, предложил ему стать временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии, тот согласился."Для реализации потенциала необходимо, на мой взгляд, сегодня разработать индивидуальную комплексную программу социально-экономического развития", - сказал Меняйло президенту.Он добавил, что правительство РФ приняло решение по разработке индивидуальных программ для десяти регионов."Я прошу вашего поручения, Владимир Владимирович, включить дополнительно республику Северная Осетия - Алания для разработки такой индивидуальной комплексной программы. Опыт разработки есть", - заявил Меняйло.
https://ria.ru/20210409/putin-1727552576.html
https://ria.ru/20200822/menyaylo-1576026847.html
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россия, сергей меняйло, владимир путин, политика
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сергей Меняйло
, который согласился стать врио главы Северной Осетии, попросил президента РФ Владимира Путина
поручить разработать индивидуальную программу социально-экономического развития республики.
Путин в пятницу провел встречу с Меняйло, предложил ему стать временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии, тот согласился.
"Для реализации потенциала необходимо, на мой взгляд, сегодня разработать индивидуальную комплексную программу социально-экономического развития", - сказал Меняйло президенту.
Он добавил, что правительство РФ приняло решение по разработке индивидуальных программ для десяти регионов.
"Я прошу вашего поручения, Владимир Владимирович, включить дополнительно республику Северная Осетия - Алания для разработки такой индивидуальной комплексной программы. Опыт разработки есть", - заявил Меняйло.