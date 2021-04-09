https://ria.ru/20210409/menyaylo-1727562427.html

Меняйло назвал приоритетную задачу в работе властей Северной Осетии

Меняйло назвал приоритетную задачу в работе властей Северной Осетии

Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, который согласился стать врио главы Северной Осетии, заявил, что основным направлением... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T15:26

2021-04-09T15:26

2021-04-09T15:26

россия

сергей меняйло

владимир путин

политика

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, который согласился стать врио главы Северной Осетии, заявил, что основным направлением работы станет решение проблем здравоохранения в республике.В пятницу президент России Владимир Путин предложил Меняйло возглавить республику Северная Осетия - Алания, Меняйло согласился."Вспышка коронавирусной инфекции показала слабые места и проблемы в системе здравоохранения, поэтому эти направления станут приоритетными и основными в работе органов власти республики Северная Осетия - Алания. В совокупности с реализацией мероприятий национальных проектов это может дать устойчивое социально-экономическое развитие республики", - сказал Меняйло.

https://ria.ru/20210409/vybory-1727561478.html

россия

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2021

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россия, сергей меняйло, владимир путин, политика