https://ria.ru/20210409/menyaylo-1727562427.html
Меняйло назвал приоритетную задачу в работе властей Северной Осетии
Меняйло назвал приоритетную задачу в работе властей Северной Осетии
Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, который согласился стать врио главы Северной Осетии, заявил, что основным направлением... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T15:26
2021-04-09T15:26
2021-04-09T15:26
россия
сергей меняйло
владимир путин
политика
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, который согласился стать врио главы Северной Осетии, заявил, что основным направлением работы станет решение проблем здравоохранения в республике.В пятницу президент России Владимир Путин предложил Меняйло возглавить республику Северная Осетия - Алания, Меняйло согласился."Вспышка коронавирусной инфекции показала слабые места и проблемы в системе здравоохранения, поэтому эти направления станут приоритетными и основными в работе органов власти республики Северная Осетия - Алания. В совокупности с реализацией мероприятий национальных проектов это может дать устойчивое социально-экономическое развитие республики", - сказал Меняйло.
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