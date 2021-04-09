https://ria.ru/20210409/meduzy-1727540110.html
Нашествие на порт: рекордное количество розовых медуз в Триесте
Нашествие на порт: рекордное количество розовых медуз в Триесте
В начале апреля вода в порту итальянского города Триест практически окрасилась в розовый цвет из-за нашествия медуз. Гуляющие по набережной местные жители фотографировали это необычное явление: медузы из семейства Rhizostoma pulmo приплывали к берегам и раньше, но не в таком количестве.
2021-04-09T14:13
2021-04-09T14:13
2021-04-09T14:13
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Нашествие на порт: рекордное количество розовых медуз в Триесте
Нашествие на порт: рекордное количество розовых медуз в Триесте
2021-04-09T14:13
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Нашествие на порт: рекордное количество розовых медуз в Триесте
В начале апреля вода в порту итальянского города Триест практически окрасилась в розовый цвет из-за нашествия медуз. Гуляющие по набережной местные жители фотографировали это необычное явление: медузы из семейства Rhizostoma pulmo приплывали к берегам и раньше, но не в таком количестве.
2021-04-09T14:13
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PT0M46S
Нашествие на порт: рекордное количество розовых медуз в Триесте
В начале апреля вода в порту итальянского города Триест практически окрасилась в розовый цвет из-за нашествия медуз. Гуляющие по набережной местные жители фотографировали это необычное явление: медузы из семейства Rhizostoma pulmo приплывали к берегам и раньше, но не в таком количестве.