https://ria.ru/20210409/mediki-1727573716.html

Медики в Липецкой области будут выезжать на дом для прививки от COVID-19

Медики в Липецкой области будут выезжать на дом для прививки от COVID-19

Пожилые и маломобильные жители Липецкой области смогут сделать прививку от COVID-19 на дому, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам заседания... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T16:09

2021-04-09T16:09

2021-04-09T16:09

липецкая область

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус covid-19

игорь артамонов

здоровье - общество

липецкая область

вакцинация

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ЛИПЕЦК, 9 апр – РИА Новости. Пожилые и маломобильные жители Липецкой области смогут сделать прививку от COVID-19 на дому, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам заседания оперативного штаба.По его словам, двадцать медицинских бригад будут приезжать на дом к пожилым людям и инвалидам, чтобы сделать прививку.Артамонов отметил, что вакцинация идет активно, в регионе сохраняется тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом. Однократно привиты 87,7 тысяч человек, вторую инъекцию получили 62,9 тысяч человек. Вакцинация проводится во всех поликлиниках области.Глава региона вновь заявил о необходимости проводить, прежде всего, разъяснительную работу.Он также сообщил, что ограничительные меры, введённые для борьбы с распространением коронавируса, в ближайшее время в регионе отменять не будут. Более того будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах.

https://ria.ru/20210408/kvantorium-1727359251.html

липецкая область

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, игорь артамонов, здоровье - общество, липецкая область, вакцинация