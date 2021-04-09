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Медики в Липецкой области будут выезжать на дом для прививки от COVID-19
Медики в Липецкой области будут выезжать на дом для прививки от COVID-19
Пожилые и маломобильные жители Липецкой области смогут сделать прививку от COVID-19 на дому, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам заседания... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T16:09
2021-04-09T16:09
2021-04-09T16:09
липецкая область
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
игорь артамонов
здоровье - общество
липецкая область
вакцинация
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ЛИПЕЦК, 9 апр – РИА Новости. Пожилые и маломобильные жители Липецкой области смогут сделать прививку от COVID-19 на дому, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам заседания оперативного штаба.По его словам, двадцать медицинских бригад будут приезжать на дом к пожилым людям и инвалидам, чтобы сделать прививку.Артамонов отметил, что вакцинация идет активно, в регионе сохраняется тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом. Однократно привиты 87,7 тысяч человек, вторую инъекцию получили 62,9 тысяч человек. Вакцинация проводится во всех поликлиниках области.Глава региона вновь заявил о необходимости проводить, прежде всего, разъяснительную работу.Он также сообщил, что ограничительные меры, введённые для борьбы с распространением коронавируса, в ближайшее время в регионе отменять не будут. Более того будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, игорь артамонов, здоровье - общество, липецкая область, вакцинация
ЛИПЕЦК, 9 апр – РИА Новости.
Пожилые и маломобильные жители Липецкой области
смогут сделать прививку от COVID-19 на дому, сообщил глава региона Игорь Артамонов
по итогам заседания оперативного штаба.
По его словам, двадцать медицинских бригад будут приезжать на дом к пожилым людям и инвалидам, чтобы сделать прививку.
Артамонов отметил, что вакцинация идет активно, в регионе сохраняется тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом. Однократно привиты 87,7 тысяч человек, вторую инъекцию получили 62,9 тысяч человек. Вакцинация проводится во всех поликлиниках области.
Глава региона вновь заявил о необходимости проводить, прежде всего, разъяснительную работу.
"Не должно быть перегибов и манипуляций, что, например, за отказ от прививки – увольнение. Не нужно никакой самодеятельности – обычное информирование. Люди должны понимать, насколько важна вакцинация, как работает препарат, какие есть противопоказания, как подготовиться к прививке", – сказал Артамонов.
Он также сообщил, что ограничительные меры, введённые для борьбы с распространением коронавируса, в ближайшее время в регионе отменять не будут. Более того будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах.