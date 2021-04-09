Космический корабль "Ю. А. Гагарин" с новым экипажем МКС вышел на орбиту
10:55 09.04.2021 (обновлено: 12:25 09.04.2021)
© РоскосмосЗапуск корабля "Ю.А. Гагарин" (Союз МС-18) к МКС. Кадр видео
© Роскосмос
БАЙКОНУР (Казахстан), 9 апр - РИА Новости. Российский корабль "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18") с тремя космонавтами на борту, запущенный с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а", выведен на околоземную орбиту и взял курс на Международную космическую станцию, передает корреспондент РИА Новости.
"Есть отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя", - объявил диктор на смотровой площадке Байконура.
Пуск проведен в преддверии 60-летия полета в космос Юрия Гагарина с 31-й площадки Байконура. Сам Гагарин в 1961 году взлетал с первой площадки, которая сейчас находится на консервации перед планируемой реконструкцией.
Именной корабль везет на МКС россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американца Марка Ванде Хая. Для Новицкого это третий полет, для Ванде Хая - второй, а для Дуброва - первый в карьере.
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Примерно в 14.07 мск, то есть через 3 часа 25 минут после старта, корабль причалит к МКС.
Сейчас на станции работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
Экипаж
Экипаж везет на МКС скафандр "Мечтатель", украшенный рисунками маленьких пациентов с онкологией. Также они взяли с собой новый течеискатель для продолжения поисков трещины в российском сегменте МКС.Индикатором невесомости, который укажет о выходе корабля на орбиту, как рассказали ранее космонавты, стала игрушка котенка по имени Гав.
Ожидается, что Новицкий возвратится на Землю через 191 день - 17 октября, а Дуброву и Ванде Хаю предстоит находиться на МКС почти год - предварительно до 28 марта 2022 года.
Увеличенная продолжительность полета связана с необходимостью проведения в октябре 2021 года съемок на станции анонсированного Первым каналом и "Роскосмосом" первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов".За время своей экспедиции Новицкому, как рассказали сами космонавты на предполетной пресс-конференции, предстоит дважды выйти в открытый космос, а Дуброву – пять раз для подготовки к стыковке с МКС и ввода в эксплуатацию многофункционального лабораторного модуля "Наука". Запуск модуля намечен на 15 июля.