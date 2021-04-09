https://ria.ru/20210409/koronavirus-1727539424.html

Врач назвал вероятную причину роста числа заболевших COVID-19 в Москве

Врач назвал вероятную причину роста числа заболевших COVID-19 в Москве

Рост заболеваемости коронавирусом в Москве может быть связан с прохождением 1-2 инкубационных периодов после снятия последних ограничительных мер, сообщил РИА... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T14:10

2021-04-09T14:10

2021-04-09T14:10

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

николай малышев

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в Москве может быть связан с прохождением 1-2 инкубационных периодов после снятия последних ограничительных мер, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.За сутки в Москве выявили 2 421 случай заражения коронавирусом, это максимальное значение с 30 января."В общем-то нас недавно немножко раскрепостили, сняли некоторые ограничения. Считается, что в течение 1-2 инкубационных периодов, как раз сейчас это время, и с этим может быть связано", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, чем обусловлен рост числа заболевших.Он отметил, что не допустить дальнейшего роста заболеваемости поможет иммунизация населения."Надо иммунизировать, и тогда будем жить более-менее спокойно и не зависеть от разных факторов. Когда человек болеет, у него происходят различные мутации, появляются новые штаммы, они внутри больного организма появляются, а не на улице. Чем дружнее будет прививка, чем ее активнее будут проводить, и чем больше людей привьется, тем меньше будет новых штаммов, а чем меньше новых штаммов, тем прививка будет всегда действенна", - сказал Малышев.Говоря о том, ожидается ли рост и дальше, Малышев отметил, что надо подождать и проследить общую тенденцию."Ведь бывает, что выходит по разным причинам, временами, как пила - то больше, то меньше. Надо просто посмотреть, как эта тенденция дальше пойдет", - сказал он.В конце марта Малышев сообщал РИА Новости, что заболеваемость COVID-19 в Москве может вырасти на 10-20% через 2 недели из-за активных прогулок в первые теплые выходные.Мэр Москвы Сергей Собянин с 8 марта отменил обязательный домашний режим для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, их транспортные карты разблокировали.

https://ria.ru/20210408/koronavirus-1727376875.html

https://ria.ru/20210406/koronavirus-1727027804.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай малышев, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество