https://ria.ru/20210409/koronavirus-1727536106.html

В Росздравнадзоре заявили об отсутствии случаев смерти после вакцинации

В Росздравнадзоре заявили об отсутствии случаев смерти после вакцинации

Ни одного случая смерти, ставшего следствием применения российских вакцин для профилактики COVID-19, не зафиксировано, заявила глава Росздравнадзора Алла... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T13:59

2021-04-09T13:59

2021-04-09T16:58

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алла самойлова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ни одного случая смерти, ставшего следствием применения российских вакцин для профилактики COVID-19, не зафиксировано, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова."Мы осуществляем постоянный мониторинг безопасности применения вакцин для профилактики COVID-19. С начала применения нами не зафиксировано ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин от коронавируса", - сказала Самойлова журналистам.Она уточнила, что российская система контроля за безопасностью иммунизации прошла аудит ВОЗ в 2016 году."Нами реализуются масштабные мероприятия по мониторингу безопасности и эффективности применения вакцин от COVID-19: действует федеральный регистр вакцинированных, в котором собраны сведения обо всех гражданах, прошедших вакцинацию, включающие данные о реакциях организма, в том числе отложенных во времени", - пояснила Самойлова.По ее словам, уже более 1,5 миллиона граждан ведут онлайн-дневники наблюдения, в которых сообщают о своем самочувствии после вакцинации. Кроме того, действует эффективная система фармаконадзора, в которую каждый медицинский работник обязан вносить сведения обо всех случаях нежелательных реакций на вакцинный препарат, подчеркнула Самойлова.Ранее издание EUobserver опубликовало материал, в котором утверждалось, что четыре человека якобы скончались в РФ после вакцинации "Спутником V", но нет подтверждений, что смерть произошла в результате вакцинации. По утверждению издания, среди них три женщины в возрасте 51, 69 и 74 лет, четвертый не идентифицирован. Отмечается, что смерти были связаны с проблемами с сердцем, легкими или уровнем сахара в крови, а их причины могут быть и не связаны с вакцинацией. По утверждению издания, еще у шести россиян возникли осложнения после (но не факт, что в результате) прививки.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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