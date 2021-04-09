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В Росздравнадзоре заявили об отсутствии случаев смерти после вакцинации
В Росздравнадзоре заявили об отсутствии случаев смерти после вакцинации
Ни одного случая смерти, ставшего следствием применения российских вакцин для профилактики COVID-19, не зафиксировано, заявила глава Росздравнадзора Алла... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:59
2021-04-09T16:58
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алла самойлова
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коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ни одного случая смерти, ставшего следствием применения российских вакцин для профилактики COVID-19, не зафиксировано, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова."Мы осуществляем постоянный мониторинг безопасности применения вакцин для профилактики COVID-19. С начала применения нами не зафиксировано ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин от коронавируса", - сказала Самойлова журналистам.Она уточнила, что российская система контроля за безопасностью иммунизации прошла аудит ВОЗ в 2016 году."Нами реализуются масштабные мероприятия по мониторингу безопасности и эффективности применения вакцин от COVID-19: действует федеральный регистр вакцинированных, в котором собраны сведения обо всех гражданах, прошедших вакцинацию, включающие данные о реакциях организма, в том числе отложенных во времени", - пояснила Самойлова.По ее словам, уже более 1,5 миллиона граждан ведут онлайн-дневники наблюдения, в которых сообщают о своем самочувствии после вакцинации. Кроме того, действует эффективная система фармаконадзора, в которую каждый медицинский работник обязан вносить сведения обо всех случаях нежелательных реакций на вакцинный препарат, подчеркнула Самойлова.Ранее издание EUobserver опубликовало материал, в котором утверждалось, что четыре человека якобы скончались в РФ после вакцинации "Спутником V", но нет подтверждений, что смерть произошла в результате вакцинации. По утверждению издания, среди них три женщины в возрасте 51, 69 и 74 лет, четвертый не идентифицирован. Отмечается, что смерти были связаны с проблемами с сердцем, легкими или уровнем сахара в крови, а их причины могут быть и не связаны с вакцинацией. По утверждению издания, еще у шести россиян возникли осложнения после (но не факт, что в результате) прививки.
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россия, алла самойлова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), воз, общество

В Росздравнадзоре заявили об отсутствии случаев смерти после вакцинации

13:59 09.04.2021 (обновлено: 16:58 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ни одного случая смерти, ставшего следствием применения российских вакцин для профилактики COVID-19, не зафиксировано, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"Мы осуществляем постоянный мониторинг безопасности применения вакцин для профилактики COVID-19. С начала применения нами не зафиксировано ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин от коронавируса", - сказала Самойлова журналистам.
Она уточнила, что российская система контроля за безопасностью иммунизации прошла аудит ВОЗ в 2016 году.
"Нами реализуются масштабные мероприятия по мониторингу безопасности и эффективности применения вакцин от COVID-19: действует федеральный регистр вакцинированных, в котором собраны сведения обо всех гражданах, прошедших вакцинацию, включающие данные о реакциях организма, в том числе отложенных во времени", - пояснила Самойлова.
По ее словам, уже более 1,5 миллиона граждан ведут онлайн-дневники наблюдения, в которых сообщают о своем самочувствии после вакцинации. Кроме того, действует эффективная система фармаконадзора, в которую каждый медицинский работник обязан вносить сведения обо всех случаях нежелательных реакций на вакцинный препарат, подчеркнула Самойлова.
Ранее издание EUobserver опубликовало материал, в котором утверждалось, что четыре человека якобы скончались в РФ после вакцинации "Спутником V", но нет подтверждений, что смерть произошла в результате вакцинации. По утверждению издания, среди них три женщины в возрасте 51, 69 и 74 лет, четвертый не идентифицирован. Отмечается, что смерти были связаны с проблемами с сердцем, легкими или уровнем сахара в крови, а их причины могут быть и не связаны с вакцинацией. По утверждению издания, еще у шести россиян возникли осложнения после (но не факт, что в результате) прививки.
 
Распространение коронавирусаРоссияАлла СамойловаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)ВОЗОбщество
 
 
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