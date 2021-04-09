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В России выявили 9150 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 9150 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 9 150 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T11:02
2021-04-09T11:02
2021-04-09T12:42
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9 150 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 8672 случаях. Это соответствует уровню сентября, тем прироста составляет около 0,2 процента. При этом за сутки выздоровели 9662 человека, скончались 402 пациента. Общее число заболевших за все время достигло отметки в 4 623 984 человек. Выздоровели 4 248 700 россиян, 102 257 человек умерли.Новые случаи распространения инфекции обнаружили в 83 регионах — прироста нет в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Больше всего заболевших в Москве (2421 человек), Санкт-Петербурге (703) и Московской области (594).Общее число заболевших за все время достигло отметки в 4 623 984 человек. Выздоровели 4 248 700 россиян, 102 257 человек умерли.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 132,7 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 134 миллиона. Более 2,8 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Турцию, Испанию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости.
За минувшие сутки в России
выявили 9 150 новых случаев COVID-19
, сообщили журналистам в оперативном штабе.
Накануне сообщалось о 8672 случаях. Это соответствует уровню сентября, тем прироста составляет около 0,2 процента. При этом за сутки выздоровели 9662 человека, скончались 402 пациента. Общее число заболевших за все время достигло отметки в 4 623 984 человек. Выздоровели 4 248 700 россиян, 102 257 человек умерли.
Новые случаи распространения инфекции обнаружили в 83 регионах — прироста нет в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Больше всего заболевших в Москве (2421 человек), Санкт-Петербурге (703) и Московской области (594).
Общее число заболевших за все время достигло отметки в 4 623 984 человек. Выздоровели 4 248 700 россиян, 102 257 человек умерли.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ
, насчитывается 132,7 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса
, их число уже превысило 134 миллиона. Более 2,8 миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Турцию, Испанию и Германию.