https://ria.ru/20210409/koronavirus-1727492887.html

В России выявили 9150 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 9150 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 9 150 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T11:02

2021-04-09T11:02

2021-04-09T12:42

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9 150 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 8672 случаях. Это соответствует уровню сентября, тем прироста составляет около 0,2 процента. При этом за сутки выздоровели 9662 человека, скончались 402 пациента. Общее число заболевших за все время достигло отметки в 4 623 984 человек. Выздоровели 4 248 700 россиян, 102 257 человек умерли.Новые случаи распространения инфекции обнаружили в 83 регионах — прироста нет в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Больше всего заболевших в Москве (2421 человек), Санкт-Петербурге (703) и Московской области (594).Общее число заболевших за все время достигло отметки в 4 623 984 человек. Выздоровели 4 248 700 россиян, 102 257 человек умерли.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 132,7 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 134 миллиона. Более 2,8 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Турцию, Испанию и Германию.

https://ria.ru/20210408/vaktsina-1727330302.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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