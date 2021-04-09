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В Киеве заявили об отказе Москвы от переговоров с "нормандской четверкой"
В Киеве заявили об отказе Москвы от переговоров с "нормандской четверкой"
Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква утверждает, что Киев после обострения ситуация в Донбассе запросил переговоры со всеми... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T16:35
2021-04-09T16:35
андрей ермак
донецкая народная республика
ангела меркель
дмитрий песков
москва
оон
украина
в мире
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КИЕВ, 9 апр – РИА Новости. Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква утверждает, что Киев после обострения ситуация в Донбассе запросил переговоры со всеми представителями "нормандской четверки", но Кремль отказался.Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Зеленский в ближайшее время проведет переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель."Сейчас мы планируем также трехсторонний разговор: Зеленский, Макрон и Меркель. Сейчас вопрос только в соответствии графиков. Только произошло обострение на фронте, мы сразу попросили переговоры со всеми тремя представителями "нормандской четверки". Кремль отказался. Сейчас, повторюсь, планируется разговор с лидерами Германии и Франции", - сказал Жовква в интервью изданию LB.ua, опубликованном в пятницу.При этом он не считает, что переговоры в минском и "нормандском" форматах по Донбассу заблокированы. "Нельзя сказать, что минский и нормандский форматы заблокированы: проходят встречи на уровне ТКГ (трехсторонней контактной группы по Донбассу – ред.), советников лидеров "четверки". Однако создается впечатление, что РФ намеренно переводит эти переговоры в неконструктивное русло. Вероятно, они ей не нужны", - сказал Жовква.Замглавы офиса президента Украины утверждает, что РФ не хочет проведения саммита лидеров "нормандской четверки". "Кроме того, России нечего сказать. Россия не выполнила ни одного из договоренностей Парижского саммита, кроме организации режима прекращения огня. И здесь мы видим, что он постоянно нарушается", - заявил Жовква.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210409/donbass-1727551164.html
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андрей ермак, донецкая народная республика, ангела меркель, дмитрий песков, москва, оон, украина, в мире

В Киеве заявили об отказе Москвы от переговоров с "нормандской четверкой"

16:35 09.04.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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КИЕВ, 9 апр – РИА Новости. Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква утверждает, что Киев после обострения ситуация в Донбассе запросил переговоры со всеми представителями "нормандской четверки", но Кремль отказался.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Зеленский в ближайшее время проведет переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме Украина 30. Культура, медиа, туризм - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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"Сейчас мы планируем также трехсторонний разговор: Зеленский, Макрон и Меркель. Сейчас вопрос только в соответствии графиков. Только произошло обострение на фронте, мы сразу попросили переговоры со всеми тремя представителями "нормандской четверки". Кремль отказался. Сейчас, повторюсь, планируется разговор с лидерами Германии и Франции", - сказал Жовква в интервью изданию LB.ua, опубликованном в пятницу.
При этом он не считает, что переговоры в минском и "нормандском" форматах по Донбассу заблокированы. "Нельзя сказать, что минский и нормандский форматы заблокированы: проходят встречи на уровне ТКГ (трехсторонней контактной группы по Донбассу – ред.), советников лидеров "четверки". Однако создается впечатление, что РФ намеренно переводит эти переговоры в неконструктивное русло. Вероятно, они ей не нужны", - сказал Жовква.
Замглавы офиса президента Украины утверждает, что РФ не хочет проведения саммита лидеров "нормандской четверки". "Кроме того, России нечего сказать. Россия не выполнила ни одного из договоренностей Парижского саммита, кроме организации режима прекращения огня. И здесь мы видим, что он постоянно нарушается", - заявил Жовква.
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 11:31Сказано в эфире
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Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
Вчера, 15:55
В ВСУ опровергли сообщения о подготовке наступления в Донбассе
 
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