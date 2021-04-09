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Эксперт оценил сообщения об угрозе хакерской атаки в майские праздники
Эксперт оценил сообщения об угрозе хакерской атаки в майские праздники
Россиянам не нужно беспокоиться из-за хакерской атаки, о которой ранее в пятницу предупредили специалисты в СМИ, - описанную ими брешь легко закрыть, рассказал... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T12:47
2021-04-09T12:54
национальная технологическая инициатива (нти)
технологии
общество
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россиянам не нужно беспокоиться из-за хакерской атаки, о которой ранее в пятницу предупредили специалисты в СМИ, - описанную ими брешь легко закрыть, рассказал РИА Новости системный архитектор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Артем Волков.Газета "Известия" сообщила со ссылкой на специалистов по кибербезопасности, что злоумышленники готовят массированную атаку на счета россиян в майские праздники. По информации издания, в даркнет продали доступ к коммутатору одного из сотовых операторов, с помощью которого мошенники смогут перехватывать звонки и сообщения всех операторов, с которыми у владельца коммутатора есть соглашение о роуминге."Если действительно доступ к какому-то коммутатору был продан, то эту "дырку" можно закрыть очень быстро. Я рекомендую россиянам не беспокоится об этой утечке", - сказал Волков.Эксперт отметил, что мошенники традиционно активизируются в период праздников и крупных событий. Именно в эти периоды люди больше ходят по магазинам и активнее покупают в интернете, при этом меньше переживают из-за каких-то нюансов, чем и пользуются злоумышленники. Они создают фишинговые сайты, предлагают скидки на различные товары якобы от интернет-магазинов, используют схожие по названию домены.Эксперт подсказал, какие моменты выдают мошенников: незнакомые контакты отправителя письма, опечатки или едва заметные изменения в имени сайта, ошибки в оформлении скопированного мошенниками сайта, несоответствия в данных на сайте. Так, например, в доменном имени вместо буквы "О" злоумышленники могут написать цифру "0", а в контактах на сайте - номер телефона, не соответствующий указанному региону.При оплате банковской картой нужно найти в адресной строке замочек, указывающий на использование защищенного соединения, советует Волков. Слишком низкая цена и чрезмерно высокая скидка, а также просьба оплатить доставку на сайте еще до отправки тоже должны насторожить. Также стоит найти отзывы и рейтинг сайта, причем в качестве поискового запроса лучше указать имя из адресной строки.
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60
национальная технологическая инициатива (нти), технологии, общество

Эксперт оценил сообщения об угрозе хакерской атаки в майские праздники

12:47 09.04.2021 (обновлено: 12:54 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россиянам не нужно беспокоиться из-за хакерской атаки, о которой ранее в пятницу предупредили специалисты в СМИ, - описанную ими брешь легко закрыть, рассказал РИА Новости системный архитектор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Артем Волков.
Газета "Известия" сообщила со ссылкой на специалистов по кибербезопасности, что злоумышленники готовят массированную атаку на счета россиян в майские праздники. По информации издания, в даркнет продали доступ к коммутатору одного из сотовых операторов, с помощью которого мошенники смогут перехватывать звонки и сообщения всех операторов, с которыми у владельца коммутатора есть соглашение о роуминге.
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"Если действительно доступ к какому-то коммутатору был продан, то эту "дырку" можно закрыть очень быстро. Я рекомендую россиянам не беспокоится об этой утечке", - сказал Волков.
Эксперт отметил, что мошенники традиционно активизируются в период праздников и крупных событий. Именно в эти периоды люди больше ходят по магазинам и активнее покупают в интернете, при этом меньше переживают из-за каких-то нюансов, чем и пользуются злоумышленники. Они создают фишинговые сайты, предлагают скидки на различные товары якобы от интернет-магазинов, используют схожие по названию домены.
"В последнее время стала популярной схема с обратной связью: покупатель оставляет сообщение о желании что-либо купить на странице сообщества в соцсети, а вместо официальных владельцев ему пишет мошенник и предлагает оплатить товар или услугу. Если у вас возникают те или иные внутренние сомнения по поводу покупки или интернет-ресурса, рекомендую отказаться от приобретения на нем каких-либо товаров", - говорит Волков.
Эксперт подсказал, какие моменты выдают мошенников: незнакомые контакты отправителя письма, опечатки или едва заметные изменения в имени сайта, ошибки в оформлении скопированного мошенниками сайта, несоответствия в данных на сайте. Так, например, в доменном имени вместо буквы "О" злоумышленники могут написать цифру "0", а в контактах на сайте - номер телефона, не соответствующий указанному региону.
При оплате банковской картой нужно найти в адресной строке замочек, указывающий на использование защищенного соединения, советует Волков. Слишком низкая цена и чрезмерно высокая скидка, а также просьба оплатить доставку на сайте еще до отправки тоже должны насторожить. Также стоит найти отзывы и рейтинг сайта, причем в качестве поискового запроса лучше указать имя из адресной строки.
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Национальная технологическая инициатива (НТИ)ТехнологииОбщество
 
 
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