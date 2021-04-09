https://ria.ru/20210409/khakery-1727514783.html

Эксперт оценил сообщения об угрозе хакерской атаки в майские праздники

Эксперт оценил сообщения об угрозе хакерской атаки в майские праздники

Россиянам не нужно беспокоиться из-за хакерской атаки, о которой ранее в пятницу предупредили специалисты в СМИ, - описанную ими брешь легко закрыть, рассказал... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T12:47

2021-04-09T12:47

2021-04-09T12:54

национальная технологическая инициатива (нти)

технологии

общество

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россиянам не нужно беспокоиться из-за хакерской атаки, о которой ранее в пятницу предупредили специалисты в СМИ, - описанную ими брешь легко закрыть, рассказал РИА Новости системный архитектор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Артем Волков.Газета "Известия" сообщила со ссылкой на специалистов по кибербезопасности, что злоумышленники готовят массированную атаку на счета россиян в майские праздники. По информации издания, в даркнет продали доступ к коммутатору одного из сотовых операторов, с помощью которого мошенники смогут перехватывать звонки и сообщения всех операторов, с которыми у владельца коммутатора есть соглашение о роуминге."Если действительно доступ к какому-то коммутатору был продан, то эту "дырку" можно закрыть очень быстро. Я рекомендую россиянам не беспокоится об этой утечке", - сказал Волков.Эксперт отметил, что мошенники традиционно активизируются в период праздников и крупных событий. Именно в эти периоды люди больше ходят по магазинам и активнее покупают в интернете, при этом меньше переживают из-за каких-то нюансов, чем и пользуются злоумышленники. Они создают фишинговые сайты, предлагают скидки на различные товары якобы от интернет-магазинов, используют схожие по названию домены.Эксперт подсказал, какие моменты выдают мошенников: незнакомые контакты отправителя письма, опечатки или едва заметные изменения в имени сайта, ошибки в оформлении скопированного мошенниками сайта, несоответствия в данных на сайте. Так, например, в доменном имени вместо буквы "О" злоумышленники могут написать цифру "0", а в контактах на сайте - номер телефона, не соответствующий указанному региону.При оплате банковской картой нужно найти в адресной строке замочек, указывающий на использование защищенного соединения, советует Волков. Слишком низкая цена и чрезмерно высокая скидка, а также просьба оплатить доставку на сайте еще до отправки тоже должны насторожить. Также стоит найти отзывы и рейтинг сайта, причем в качестве поискового запроса лучше указать имя из адресной строки.

https://ria.ru/20210312/apple-1600917833.html

https://ria.ru/20210402/zaschita-1603885982.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальная технологическая инициатива (нти), технологии, общество