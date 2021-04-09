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Генпрокуратура Польши продлила расследование дела о смоленской катастрофе
Генпрокуратура Польши продлила расследование дела о смоленской катастрофе
Генеральная прокуратура Польши продлила расследование уголовного дела о смоленской авиакатастрофе, в которой погиб президент страны Лех Качиньский, до конца... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:51
2021-04-09T14:18
россия
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
лех качиньский
польша
смоленск
катастрофа польского самолета под смоленском. реакция, соболезнования, комментарии
в мире
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ВАРШАВА, 9 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура Польши продлила расследование уголовного дела о смоленской авиакатастрофе, в которой погиб президент страны Лех Качиньский, до конца 2021 года."Завершение работы международной группы, выдача окончательного заключения, которое станет заключительным этапом работы команды экспертов, произойдет не ранее конца 2021 года", - говорится в сообщении ГП.Отмечается, что наряду с экспертным анализом прокуратура проводит и "другие процессуальные мероприятия, заключающиеся, среди прочего, в допросах десятков свидетелей".Прокуратура отмечает, что в работе следствия задействованы многие зарубежные эксперты. Так, эксперты в области судебной медицины из Польши, Португалии, Дании и Швейцарии опубликовали предварительные мнения о причинах смерти и механизмах получения травм, обнаруженных при повторном вскрытии жертв катастрофы. Эксперты из США, Ирландии, Великобритании и Венгрии систематически исследуют переданные им вещественные доказательства.Позже прокуроры и эксперты проанализируют результаты работы итальянской криминалистической лаборатории корпуса карабинеров по изучению физико-химических следов. В настоящее время эти исследования продолжаются.Кроме того, для исследования была составлена пространственная модель обломков самолета Ту-154. Эта модель была разработана с использованием фотограмметрической техники на основе фотографической и сферической документации, сделанной при дополнительном осмотре обломков самолета в 2018-2019 годах в Смоленске.Также в прокуратуре заявили, что следственная группа "систематически направляет в компетентные органы РФ обращения о выполнении нереализованных до сих пор заявлений о предоставлении международной правовой помощи". Также прокуратура ходатайствовала о передаче Польше обломков самолета. "Отсутствие положительного решения по польским заявлениям препятствует осуществлению соответствующих процессуальных действий", - говорится в сообщении прокуратуры.Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с женой, известные политики и военные деятели. Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить работу и представить отчет.Таким образом, десять лет после катастрофы власти Польши рассматривают "альтернативные" версии случившегося, в том числе умышленные действия российских диспетчеров и взрывчатку, якобы заложенную на самолет в России. Власти РФ эти гипотезы категорически отвергают.В сентябре 2020 года сообщалось, что генпрокуратура Польши собирается объявить в международный розыск авиадиспетчеров, работавших в тот день на аэродроме Смоленска. МИД РФ расценил это как политический спектакль и травлю. СК РФ сообщал, что во всем помогает польским коллегам в расследовании этого ЧП: с момента катастрофы те более десяти раз осматривали обломки лайнера, которые сейчас хранятся в России как вещдоки по уголовному делу.
https://ria.ru/20201126/zapis-1586410436.html
https://ria.ru/20210113/kachinskiy-1592824494.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, лех качиньский, польша, смоленск, катастрофа польского самолета под смоленском. реакция, соболезнования, комментарии, в мире

Генпрокуратура Польши продлила расследование дела о смоленской катастрофе

13:51 09.04.2021 (обновлено: 14:18 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Олег Минеев / Перейти в фотобанкОбломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске
Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Олег Минеев
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ВАРШАВА, 9 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура Польши продлила расследование уголовного дела о смоленской авиакатастрофе, в которой погиб президент страны Лех Качиньский, до конца 2021 года.
"Завершение работы международной группы, выдача окончательного заключения, которое станет заключительным этапом работы команды экспертов, произойдет не ранее конца 2021 года", - говорится в сообщении ГП.
Отмечается, что наряду с экспертным анализом прокуратура проводит и "другие процессуальные мероприятия, заключающиеся, среди прочего, в допросах десятков свидетелей".
Прокуратура отмечает, что в работе следствия задействованы многие зарубежные эксперты. Так, эксперты в области судебной медицины из Польши, Португалии, Дании и Швейцарии опубликовали предварительные мнения о причинах смерти и механизмах получения травм, обнаруженных при повторном вскрытии жертв катастрофы. Эксперты из США, Ирландии, Великобритании и Венгрии систематически исследуют переданные им вещественные доказательства.
Позже прокуроры и эксперты проанализируют результаты работы итальянской криминалистической лаборатории корпуса карабинеров по изучению физико-химических следов. В настоящее время эти исследования продолжаются.
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Кроме того, для исследования была составлена пространственная модель обломков самолета Ту-154. Эта модель была разработана с использованием фотограмметрической техники на основе фотографической и сферической документации, сделанной при дополнительном осмотре обломков самолета в 2018-2019 годах в Смоленске.
Также в прокуратуре заявили, что следственная группа "систематически направляет в компетентные органы РФ обращения о выполнении нереализованных до сих пор заявлений о предоставлении международной правовой помощи". Также прокуратура ходатайствовала о передаче Польше обломков самолета. "Отсутствие положительного решения по польским заявлениям препятствует осуществлению соответствующих процессуальных действий", - говорится в сообщении прокуратуры.
Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с женой, известные политики и военные деятели. Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.
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Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить работу и представить отчет.
Таким образом, десять лет после катастрофы власти Польши рассматривают "альтернативные" версии случившегося, в том числе умышленные действия российских диспетчеров и взрывчатку, якобы заложенную на самолет в России. Власти РФ эти гипотезы категорически отвергают.
В сентябре 2020 года сообщалось, что генпрокуратура Польши собирается объявить в международный розыск авиадиспетчеров, работавших в тот день на аэродроме Смоленска. МИД РФ расценил это как политический спектакль и травлю. СК РФ сообщал, что во всем помогает польским коллегам в расследовании этого ЧП: с момента катастрофы те более десяти раз осматривали обломки лайнера, которые сейчас хранятся в России как вещдоки по уголовному делу.
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Авиакатастрофа польского Ту-154 под Смоленском 10 апреля 2010 года
 
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