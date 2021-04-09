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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
https://ria.ru/20210409/kapremont-1727553558.html
Руденя: в ряде тверских соцучреждениий в этом году проведут капремонт
Руденя: в ряде тверских соцучреждениий в этом году проведут капремонт
В Тверской области в этом году проведут капитальный ремонт в пяти социальных учреждениях, в которых проживают более двух тысяч пожилых людей. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T14:59
2021-04-09T14:59
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 9 апр – РИА Новости. В Тверской области в этом году проведут капитальный ремонт в пяти социальных учреждениях, в которых проживают более двух тысяч пожилых людей.Решение о проведении работ, как сообщает пресс-служба областного правительства, принято на заседании региональной бюджетной комиссии.Ремонтные работы будут проведены в Вышневолоцком доме-интернате для престарелых и инвалидов, в Кимрском психоневрологическом интернате, в Ржевском доме-интернате для престарелых и инвалидов, в Нелидовском психоневрологического интерната, а также в Тверском комплексном центре социального обслуживания."Главная задача – обеспечить комфортное, бережное отношение к гражданам, проживающим в таких организациях. При обновлении социальных организаций важно помнить, что это должны быть современные здания, полностью отвечающие потребностям пожилых людей", – сказал губернатор области Игорь Руденя.Он отметил также, что приемка выполненных работ должна выполняться коллегиально с участием представителей правительства Тверской области, Облстройзаказчика и министерства социальной защиты региона.
https://ria.ru/20210402/gazoprovod-1603939353.html
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игорь руденя

Руденя: в ряде тверских соцучреждениий в этом году проведут капремонт

14:59 09.04.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: небольшим муниципалитетам Верхневолжья помогут с газификацией
Руденя: небольшим муниципалитетам Верхневолжья помогут с газификацией - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 9 апр – РИА Новости. В Тверской области в этом году проведут капитальный ремонт в пяти социальных учреждениях, в которых проживают более двух тысяч пожилых людей.
Решение о проведении работ, как сообщает пресс-служба областного правительства, принято на заседании региональной бюджетной комиссии.
В Кашинском районе Верхневолжья построят межпоселковый газопровод - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 12:54Тверская область
В Кашинском районе Верхневолжья построят межпоселковый газопровод
Ремонтные работы будут проведены в Вышневолоцком доме-интернате для престарелых и инвалидов, в Кимрском психоневрологическом интернате, в Ржевском доме-интернате для престарелых и инвалидов, в Нелидовском психоневрологического интерната, а также в Тверском комплексном центре социального обслуживания.
"Главная задача – обеспечить комфортное, бережное отношение к гражданам, проживающим в таких организациях. При обновлении социальных организаций важно помнить, что это должны быть современные здания, полностью отвечающие потребностям пожилых людей", – сказал губернатор области Игорь Руденя.
Он отметил также, что приемка выполненных работ должна выполняться коллегиально с участием представителей правительства Тверской области, Облстройзаказчика и министерства социальной защиты региона.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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