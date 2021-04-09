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На Украине легализовали медицинский каннабис
На Украине легализовали медицинский каннабис
Украинский кабмин легализовал использование медицинского каннабиса в форме лекарств или для их изготовления. Соответствующее постановление опубликовано на сайте РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T15:39
2021-04-09T20:48
ульяна супрун
арсен аваков
верховная рада украины
владимир зеленский
мвд украины
украина
в мире
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КИЕВ, 9 апр — РИА Новости. Украинский кабмин легализовал использование медицинского каннабиса в форме лекарств или для их изготовления. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.Доступными будут три препарата."Оборот психотропных веществ дронабинол, набилон (синтетический каннабиноид, имитирующий действие ТГК) и набиксимолс (стандартизованный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиола) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства таких лекарственных препаратов", — говорится в постановлении.При этом к веществам изолированного каннабидиола (изолята каннабидиола) меры госконтроля не установлены.Как сообщает интернет-издание "Украинская правда", набинол применяют для лечения побочных эффектов химиотерапии при раке, набиксимолс ("Нативекс") — для снятия спазмов мышц при рассеянном склерозе. По словам председателя благотворительной организации "100% жизни" Дмитрия Шерембея, включенные в перечень препараты стоят очень дорого — 2055 и 640 долларов соответственно.При этом ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что не нужно спешить с легализацией марихуаны, поскольку это чревато тягой к более сильным наркотикам.Первой за использование марихуаны в медицинских целях на Украине выступила Ульяна Супрун, ранее исполнявшая обязанности министра здравоохранения. По ее словам, каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и разрешен во многих странах. После этого Верховная рада зарегистрировала на сайте петицию, призывающую разрешить использование марихуаны в научных и медицинских целях.В день местных выборов 25 октября 2020 года президент страны Владимир Зеленский инициировал всеукраинский опрос по важным темам. Тогда легализацию медицинского каннабиса поддержали 70 процентов голосовавших, против выступил каждый четвертый. В отличие от референдума результаты опроса не имели юридической силы и носили консультативный характер.
https://ria.ru/20200214/1564802207.html
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ульяна супрун, арсен аваков, верховная рада украины, владимир зеленский, мвд украины, украина, в мире

На Украине легализовали медицинский каннабис

15:39 09.04.2021 (обновлено: 20:48 09.04.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 9 апр — РИА Новости. Украинский кабмин легализовал использование медицинского каннабиса в форме лекарств или для их изготовления. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Доступными будут три препарата.
"Оборот психотропных веществ дронабинол, набилон (синтетический каннабиноид, имитирующий действие ТГК) и набиксимолс (стандартизованный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиола) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства таких лекарственных препаратов", — говорится в постановлении.
При этом к веществам изолированного каннабидиола (изолята каннабидиола) меры госконтроля не установлены.
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Как сообщает интернет-издание "Украинская правда", набинол применяют для лечения побочных эффектов химиотерапии при раке, набиксимолс ("Нативекс") — для снятия спазмов мышц при рассеянном склерозе. По словам председателя благотворительной организации "100% жизни" Дмитрия Шерембея, включенные в перечень препараты стоят очень дорого — 2055 и 640 долларов соответственно.
При этом ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что не нужно спешить с легализацией марихуаны, поскольку это чревато тягой к более сильным наркотикам.
Первой за использование марихуаны в медицинских целях на Украине выступила Ульяна Супрун, ранее исполнявшая обязанности министра здравоохранения. По ее словам, каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и разрешен во многих странах. После этого Верховная рада зарегистрировала на сайте петицию, призывающую разрешить использование марихуаны в научных и медицинских целях.
В день местных выборов 25 октября 2020 года президент страны Владимир Зеленский инициировал всеукраинский опрос по важным темам. Тогда легализацию медицинского каннабиса поддержали 70 процентов голосовавших, против выступил каждый четвертый. В отличие от референдума результаты опроса не имели юридической силы и носили консультативный характер.
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Ульяна СупрунАрсен АваковВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийМВД УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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