https://ria.ru/20210409/kanatnaya-doroga-1727589317.html
До Китая за шесть минут: строительство канатной дороги в Благовещенске
До Китая за шесть минут: строительство канатной дороги в Благовещенске
Строительство первой в мире трансграничной канатной дороги из России в Китай началось в Благовещенске. Согласно проекту, дорога будет проходить через реку Амур. Протяженность маршрута составит более 970 метров. Канатная дорога будет состоять из четырех линий. С помощью нее попасть в соседнее государство станет возможным за шесть минут.
2021-04-09T17:02
2021-04-09T17:02
2021-04-09T17:02
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До Китая за шесть минут: строительство канатной дороги в Благовещенске
До Китая за шесть минут: строительство канатной дороги в Благовещенске
2021-04-09T17:02
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До Китая за шесть минут: строительство канатной дороги в Благовещенске
Строительство первой в мире трансграничной канатной дороги из России в Китай началось в Благовещенске. Согласно проекту, дорога будет проходить через реку Амур. Протяженность маршрута составит более 970 метров. Канатная дорога будет состоять из четырех линий. С помощью нее попасть в соседнее государство станет возможным за шесть минут.
2021-04-09T17:02
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PT0M31S
До Китая за шесть минут: строительство канатной дороги в Благовещенске
Строительство первой в мире трансграничной канатной дороги из России в Китай началось в Благовещенске. Согласно проекту, дорога будет проходить через реку Амур. Протяженность маршрута составит более 970 метров. Канатная дорога будет состоять из четырех линий. С помощью нее попасть в соседнее государство станет возможным за шесть минут.