До Китая за шесть минут: строительство канатной дороги в Благовещенске

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Строительство первой в мире трансграничной канатной дороги из России в Китай началось в Благовещенске. Согласно проекту, дорога будет проходить через реку Амур. Протяженность маршрута составит более 970 метров. Канатная дорога будет состоять из четырех линий. С помощью нее попасть в соседнее государство станет возможным за шесть минут.