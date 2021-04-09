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В Крыму студентки колледжа избили сверстницу
В Крыму студентки колледжа избили сверстницу
Следователи в Крыму проверяют сведения об избиении несовершеннолетней девушки студентами колледжа в Бахчисарайском районе, сообщает крымское главное... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T14:38
2021-04-09T14:38
россия
ирина клюева
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Следователи в Крыму проверяют сведения об избиении несовершеннолетней девушки студентами колледжа в Бахчисарайском районе, сообщает крымское главное следственное управление СК РФ"Организована процессуальная проверка сведений из социальных сетей об избиении 16-летней студентки колледжа в Бахчисарайском районе… В ходе мониторинга выявлено видео, на котором группа девушек-подростков избивает, как следует из пояснения, свою одногруппницу", - говорится в сообщении.Пострадавшая девушка и ее мама, по данным ведомства, подали заявление в правоохранительные органы.Следователями предварительно установлено, что в ходе конфликта с группой студентов девушка получила травмы в виде синяков и ссадин на лице, при этом подобная агрессия со стороны сверстниц к ней была проявлена и днями ранее. В ведомстве также пообещали дать оценку деятельности педагогического состава колледжа.В свою очередь в пресс-службе МВД по Крыму сообщили, что все личности подростков, участвующих в избиении ровесницы, установлены. "Проверкой установлено, что конфликт между девушками возник из-за опубликованных оскорблений в сети интернет. Несовершеннолетние правонарушители привлечены к административной ответственности в соответствии со ст. 6.1.1 КоАП РФ ("Побои") и поставлены на профилактический учет", - отметили в ведомстве."Это вопиющая и безобразная ситуация, которая показывает, насколько жестокими могут быть дети. По предварительным данным, конфликт произошел на почве взаимного неприятия. Оценку случившему даст комиссия по делам несовершеннолетних Бахчисарайского района. Девочки и их родители уже принесли извинения пострадавшей. Это, конечно, важно, но и наказание тоже должно быть, чтобы впредь не допускать подобных прецедентов", - сказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева.По ее словам, девушка тяжело не пострадала. Родителям, чьи дети избивали сверстницу, придется заплатить штраф. "Все дети из благополучных семей, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадали", - добавила омбудсмен.
https://ria.ru/20210406/metro-1604443917.html
https://ria.ru/20210403/ingushetiya-1604089938.html
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россия
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россия, ирина клюева, следственный комитет россии (ск рф), республика крым, происшествия

В Крыму студентки колледжа избили сверстницу

14:38 09.04.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Фото : СК РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Следователи в Крыму проверяют сведения об избиении несовершеннолетней девушки студентами колледжа в Бахчисарайском районе, сообщает крымское главное следственное управление СК РФ
"Организована процессуальная проверка сведений из социальных сетей об избиении 16-летней студентки колледжа в Бахчисарайском районе… В ходе мониторинга выявлено видео, на котором группа девушек-подростков избивает, как следует из пояснения, свою одногруппницу", - говорится в сообщении.
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Пострадавшая девушка и ее мама, по данным ведомства, подали заявление в правоохранительные органы.
Следователями предварительно установлено, что в ходе конфликта с группой студентов девушка получила травмы в виде синяков и ссадин на лице, при этом подобная агрессия со стороны сверстниц к ней была проявлена и днями ранее. В ведомстве также пообещали дать оценку деятельности педагогического состава колледжа.
В свою очередь в пресс-службе МВД по Крыму сообщили, что все личности подростков, участвующих в избиении ровесницы, установлены. "Проверкой установлено, что конфликт между девушками возник из-за опубликованных оскорблений в сети интернет. Несовершеннолетние правонарушители привлечены к административной ответственности в соответствии со ст. 6.1.1 КоАП РФ ("Побои") и поставлены на профилактический учет", - отметили в ведомстве.
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"Это вопиющая и безобразная ситуация, которая показывает, насколько жестокими могут быть дети. По предварительным данным, конфликт произошел на почве взаимного неприятия. Оценку случившему даст комиссия по делам несовершеннолетних Бахчисарайского района. Девочки и их родители уже принесли извинения пострадавшей. Это, конечно, важно, но и наказание тоже должно быть, чтобы впредь не допускать подобных прецедентов", - сказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева.
По ее словам, девушка тяжело не пострадала. Родителям, чьи дети избивали сверстницу, придется заплатить штраф. "Все дети из благополучных семей, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадали", - добавила омбудсмен.
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