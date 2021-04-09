https://ria.ru/20210409/ispytaniya-1727461300.html

Ростех сообщил об успешных испытаниях демонстратора новых двигателей

Ростех сообщил об успешных испытаниях демонстратора новых двигателей

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) завершила первый этап испытаний демонстратора прямоточного пульсирующего детонационного... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T03:16

2021-04-09T03:16

2021-04-09T03:16

наука

евгений марчук

объединенная двигателестроительная корпорация

ростех

сколково

технологии

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) завершила первый этап испытаний демонстратора прямоточного пульсирующего детонационного двигателя, который в будущем сможет применяться в перспективных ракетно-космических системах, гиперзвуковых летательных аппаратах и орбитальных самолетах, сообщили в пятницу в пресс-службе Ростеха.Пульсирующий детонационный двигатель – новый тип силовой установки для авиации. В нем реализуется более экономичный, в отличие от используемого в существующих газотурбинных двигателях, термодинамический цикл. В опытно-конструкторском бюро имени А.М. Люльки (входит в ОДК) сформировано отдельное направление по разработке таких двигателей.В Ростехе отметили, что оснащенные пульсирующими двигателями летательные аппараты будут иметь лучшую динамику полета и маневренность. Этот тип силовой установки сможет использоваться в развитии традиционных ракетных и воздушно-реактивных двигателей или как дополнение к ним."Простота конструкции и относительно низкие требования к значениям величин газодинамических параметров позволяют применять при его создании технологии, отработанные на предыдущих поколениях двигателей. Это дает большое коммерческое и экономическое преимущество по сравнению с разрабатываемыми перспективными двигателями традиционных схем", - отметил генеральный конструктор-директор ОКБ имени Люльки Евгений Марчуков.В 2016 году авторский коллектив проекта "Пульсирующий детонационный двигатель" стал победителем конкурса "Лучший инновационный проект по направлениям критических технологий в РФ" в Сколково. Макет пульсирующего двигателя впервые был представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017".

https://ria.ru/20210408/dvigateli-1727294942.html

https://ria.ru/20210325/raketa-1602742130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений марчук, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех, сколково, технологии