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Наука
https://ria.ru/20210409/ispytaniya-1727461300.html
Ростех сообщил об успешных испытаниях демонстратора новых двигателей
Ростех сообщил об успешных испытаниях демонстратора новых двигателей
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) завершила первый этап испытаний демонстратора прямоточного пульсирующего детонационного... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T03:16
2021-04-09T03:16
наука
евгений марчук
объединенная двигателестроительная корпорация
ростех
сколково
технологии
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) завершила первый этап испытаний демонстратора прямоточного пульсирующего детонационного двигателя, который в будущем сможет применяться в перспективных ракетно-космических системах, гиперзвуковых летательных аппаратах и орбитальных самолетах, сообщили в пятницу в пресс-службе Ростеха.Пульсирующий детонационный двигатель – новый тип силовой установки для авиации. В нем реализуется более экономичный, в отличие от используемого в существующих газотурбинных двигателях, термодинамический цикл. В опытно-конструкторском бюро имени А.М. Люльки (входит в ОДК) сформировано отдельное направление по разработке таких двигателей.В Ростехе отметили, что оснащенные пульсирующими двигателями летательные аппараты будут иметь лучшую динамику полета и маневренность. Этот тип силовой установки сможет использоваться в развитии традиционных ракетных и воздушно-реактивных двигателей или как дополнение к ним."Простота конструкции и относительно низкие требования к значениям величин газодинамических параметров позволяют применять при его создании технологии, отработанные на предыдущих поколениях двигателей. Это дает большое коммерческое и экономическое преимущество по сравнению с разрабатываемыми перспективными двигателями традиционных схем", - отметил генеральный конструктор-директор ОКБ имени Люльки Евгений Марчуков.В 2016 году авторский коллектив проекта "Пульсирующий детонационный двигатель" стал победителем конкурса "Лучший инновационный проект по направлениям критических технологий в РФ" в Сколково. Макет пульсирующего двигателя впервые был представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017".
https://ria.ru/20210408/dvigateli-1727294942.html
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евгений марчук, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех, сколково, технологии

Ростех сообщил об успешных испытаниях демонстратора новых двигателей

03:16 09.04.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПавильон компании "Ростех" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
Павильон компании Ростех на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) завершила первый этап испытаний демонстратора прямоточного пульсирующего детонационного двигателя, который в будущем сможет применяться в перспективных ракетно-космических системах, гиперзвуковых летательных аппаратах и орбитальных самолетах, сообщили в пятницу в пресс-службе Ростеха.
Пульсирующий детонационный двигатель – новый тип силовой установки для авиации. В нем реализуется более экономичный, в отличие от используемого в существующих газотурбинных двигателях, термодинамический цикл. В опытно-конструкторском бюро имени А.М. Люльки (входит в ОДК) сформировано отдельное направление по разработке таких двигателей.
"Первый этап испытаний демонстратора пульсирующего детонационного двигателя успешно завершен. Демонстратор выдал требуемые показатели. На отдельных режимах работы удельная тяга до 50% превысила показатели традиционных силовых установок. В перспективе это позволит в 1,3-1,5 раза увеличить максимальную дальность и массу полезной нагрузки летательных аппаратов. Разработка сможет применяться, например, на орбитальных самолетах, сверх- и гиперзвуковых летательных аппаратах, перспективных ракетно-космических системах", - заявили в авиационном кластере Ростеха.
В Ростехе отметили, что оснащенные пульсирующими двигателями летательные аппараты будут иметь лучшую динамику полета и маневренность. Этот тип силовой установки сможет использоваться в развитии традиционных ракетных и воздушно-реактивных двигателей или как дополнение к ним.
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"Простота конструкции и относительно низкие требования к значениям величин газодинамических параметров позволяют применять при его создании технологии, отработанные на предыдущих поколениях двигателей. Это дает большое коммерческое и экономическое преимущество по сравнению с разрабатываемыми перспективными двигателями традиционных схем", - отметил генеральный конструктор-директор ОКБ имени Люльки Евгений Марчуков.
В 2016 году авторский коллектив проекта "Пульсирующий детонационный двигатель" стал победителем конкурса "Лучший инновационный проект по направлениям критических технологий в РФ" в Сколково. Макет пульсирующего двигателя впервые был представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017".
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НаукаЕвгений МарчукОбъединенная двигателестроительная корпорацияРостехСколковоТехнологии
 
 
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