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Индекс цен производителей в Китае вырос в марте 2021 года на 4,4%
Индекс цен производителей в Китае вырос в марте 2021 года на 4,4%
Индекс цен производителей (PPI) - показатель изменения оптовых цен производителей товаров и услуг - в марте 2021 года в Китае вырос на 4,4 % в годовом... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T14:35
2021-04-09T14:35
2021-04-09T14:35
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МОСКВА, 9 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". Индекс цен производителей (PPI) - показатель изменения оптовых цен производителей товаров и услуг - в марте 2021 года в Китае вырос на 4,4 % в годовом исчислении, сообщили в пятницу в Государственном статистическом управлении КНР.Рост этого показателя в феврале составил 1,7%.В прошлом месяце из-за роста мировых цен на основные товары PPI в стране вырос на 1,6% в месячном исчислении.Среди 40 обследованных отраслей промышленности в 30 был зарегистрирован рост цен в месячном выражении, в шести наблюдалось снижение, а в четырех - цены не менялись.По данным ведомства, в связи с непрерывным ростом цен на сырую нефть на мировом рынке PPI в нефтегазодобывающем секторе страны вырос на 9,8% в месячном исчислении.В первом квартале PPI в среднем вырос на 2,1% в годовом выражении.Вместе с этим, в марте в Китае индекс потребительских цен (CPI) - основной показатель инфляции - вырос на 0,4% в годовом исчислении.
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китай, экономика
МОСКВА, 9 апр — Проект "Россия-Китай: Главное".
Индекс цен производителей (PPI) - показатель изменения оптовых цен производителей товаров и услуг - в марте 2021 года в Китае
вырос на 4,4 % в годовом исчислении, сообщили в пятницу в Государственном статистическом управлении КНР.
Рост этого показателя в феврале составил 1,7%.
В прошлом месяце из-за роста мировых цен на основные товары PPI в стране вырос на 1,6% в месячном исчислении.
Среди 40 обследованных отраслей промышленности в 30 был зарегистрирован рост цен в месячном выражении, в шести наблюдалось снижение, а в четырех - цены не менялись.
По данным ведомства, в связи с непрерывным ростом цен на сырую нефть на мировом рынке PPI в нефтегазодобывающем секторе страны вырос на 9,8% в месячном исчислении.
В первом квартале PPI в среднем вырос на 2,1% в годовом выражении.
Вместе с этим, в марте в Китае индекс потребительских цен (CPI) - основной показатель инфляции - вырос на 0,4% в годовом исчислении.