Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210409/indeks-1727546634.html
Индекс цен производителей в Китае вырос в марте 2021 года на 4,4%
Индекс цен производителей в Китае вырос в марте 2021 года на 4,4%
Индекс цен производителей (PPI) - показатель изменения оптовых цен производителей товаров и услуг - в марте 2021 года в Китае вырос на 4,4 % в годовом... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T14:35
2021-04-09T14:35
россия-китай: главное
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600145748_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_15cfd7b56e4cebdfb484f29b7c20a0d0.jpg
МОСКВА, 9 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". Индекс цен производителей (PPI) - показатель изменения оптовых цен производителей товаров и услуг - в марте 2021 года в Китае вырос на 4,4 % в годовом исчислении, сообщили в пятницу в Государственном статистическом управлении КНР.Рост этого показателя в феврале составил 1,7%.В прошлом месяце из-за роста мировых цен на основные товары PPI в стране вырос на 1,6% в месячном исчислении.Среди 40 обследованных отраслей промышленности в 30 был зарегистрирован рост цен в месячном выражении, в шести наблюдалось снижение, а в четырех - цены не менялись.По данным ведомства, в связи с непрерывным ростом цен на сырую нефть на мировом рынке PPI в нефтегазодобывающем секторе страны вырос на 9,8% в месячном исчислении.В первом квартале PPI в среднем вырос на 2,1% в годовом выражении.Вместе с этим, в марте в Китае индекс потребительских цен (CPI) - основной показатель инфляции - вырос на 0,4% в годовом исчислении.
https://ria.ru/20210408/bednost-1727407582.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600145748_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_a8706fd2f03f40ba8777d242d5da36b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, экономика

Индекс цен производителей в Китае вырос в марте 2021 года на 4,4%

14:35 09.04.2021
 
© AP Photo / Andy WongМужчины в центральном деловом районе Пекина
Мужчины в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© AP Photo / Andy Wong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". Индекс цен производителей (PPI) - показатель изменения оптовых цен производителей товаров и услуг - в марте 2021 года в Китае вырос на 4,4 % в годовом исчислении, сообщили в пятницу в Государственном статистическом управлении КНР.
Рост этого показателя в феврале составил 1,7%.
В прошлом месяце из-за роста мировых цен на основные товары PPI в стране вырос на 1,6% в месячном исчислении.
Среди 40 обследованных отраслей промышленности в 30 был зарегистрирован рост цен в месячном выражении, в шести наблюдалось снижение, а в четырех - цены не менялись.
По данным ведомства, в связи с непрерывным ростом цен на сырую нефть на мировом рынке PPI в нефтегазодобывающем секторе страны вырос на 9,8% в месячном исчислении.
В первом квартале PPI в среднем вырос на 2,1% в годовом выражении.
Вместе с этим, в марте в Китае индекс потребительских цен (CPI) - основной показатель инфляции - вырос на 0,4% в годовом исчислении.
Китай через год после объявления о начале пандемии - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 17:00Россия-Китай: Главное
В Китае опубликована Белая книга "Борьба с бедностью: опыт и вклад Китая"
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Россиянам рассказали, на каких шинах нельзя ездить
04:01В Комсомольске-на-Амуре мальчик упал в шахту лифта и сломал ребра
03:25В Белфасте произошли две стычки с полицией
03:20Bloomberg: Блинкен вернется в Брюссель для новых встреч НАТО
03:09Врач рассказала, что должно быть в рационе питания пожилого человека
03:07Экс-глава СБУ рассказал о миллиардной выплате России и Белоруссии
03:04Источник: туристический корабль "Союз" доставят на Байконур в июне
02:49Политолог сравнил Зеленского с Нероном
02:38В МЧС рассказали, как далеко от дачного дома нужно жарить шашлык
02:32Депортацию россиянки Тэрады из США отложили
02:30Главред "Важных историй" оказался свидетелем по уголовному делу
02:11Россиянам рассказали, как запретить смартфону подслушивать
01:54Минобороны открыло раздел с архивными документами первых космонавтов
01:18Названы девять симптомов рака легких
01:14В Подмосковье загорелся мебельный склад
00:56Пентагон прокомментировал проход американского эсминца близ Индии
00:52Пушков заявил о поднятии ставок Украиной в Донбассе
00:48Байден назвал покойного принца Филиппа "чертовски классным парнем"
00:43США прокомментировали требование Ирана о снятии санкций
00:40США считают, что переговоры с Ираном в Вене соответствовали ожиданиям
Лента новостейМолния