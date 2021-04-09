https://ria.ru/20210409/granitsa-1727469010.html

Эксперт прокомментировал кризис на американо-мексиканской границе

Эксперт прокомментировал кризис на американо-мексиканской границе

Кризис на южной границе США спровоцирован политикой президента Джо Байдена, который отменил ряд жестких мер предыдущей администрации, ситуация продолжит... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T08:22

2021-04-09T08:22

2021-04-09T08:22

джо байден

мексика

сша

в мире

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ДОЛИНА РИО-ГРАНДЕ (штат Техас)/РЕЙНОСА (Мексика), 9 апр - РИА Новости. Кризис на южной границе США спровоцирован политикой президента Джо Байдена, который отменил ряд жестких мер предыдущей администрации, ситуация продолжит ухудшаться в ближайшие месяцы, заявил РИА Новости Виктор Манхаррес, бывший глава сектора в погранично-таможенной службе США.Пограничное ведомство в четверг сообщило, что количество задержанных на южной границе США нелегальных мигрантов достигло в марте рекордного показателя в 172 тысячи 331 человека, на 70% больше, чем месяцем ранее."Наступит еще больший хаос, поскольку число (нарушителей растет)…, это число продолжит увеличиваться, оно не будет снижаться, потому что сезонных колебаний уже не существует. Эти сезонные тенденции не наблюдались уже более 20 лет", - сказал экс-пограничник. Он таким образом опроверг слова Байдена о наплыве как сезонном явлении.По его словам, истинное число нелегальных мигрантов, пересекающих границу с США, превышает цифры, предоставленные пограничной службой. Одной из проблем является непропорциональное распределение сил: объем мигрантов намного превосходит ресурсы пограничников для проведения сдерживающих операций, отметил специалист.Манхаррес также назвал ошибкой Байдена отказ от строительства стены на границе с Мексикой. "Этот инструмент сокращал категории нарушителей. Вы думаете, нарушители стали бы перелезать через это препятствие целыми семьями", - сказал он.С приходом к власти администрации Байдена число мигрантов, пытающихся незаконно пересечь границу США, значительно увеличилось, многие СМИ говорят о кризисе на границе. Байден заявил на пресс-конференции, что он в этом не виноват, речь о сезонном увеличении числа мигрантов.

https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, мексика, сша, в мире