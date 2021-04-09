https://ria.ru/20210409/gramotnost-1727545875.html

В России стартовал самый крупный проект по проверке цифровой грамотности

В России стартовал самый крупный проект по проверке цифровой грамотности

Для того чтобы поддерживать digital-грамотность населения и противодействовать сетевым угрозам, в России уже третий год проводится акция "Цифровой диктант". В... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T14:33

2021-04-09T14:33

2021-04-09T14:33

россия

интернет

технологии

общество

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Для того чтобы поддерживать digital-грамотность населения и противодействовать сетевым угрозам, в России уже третий год проводится акция "Цифровой диктант". В рамках мероприятия любой желающий может проверить свои знания, умения и навыки в сфере информационных технологий.По словам организаторов, "Цифровой диктант" признан самой масштабной в России акцией по проверке знаний населения в области цифровых компетенций. Она дает возможность участникам не только узнать свой уровень, но и провести работу над ошибками и сформировать свою личную траекторию приобретения знаний и навыков. Стоит отметить, что в этом году был разработан новый интерактивный формат тестирования для детей 7–13 лет и отдельный вариант диктанта для граждан старше 60 лет. По мнению организаторов акции, это поддержит интерес пользователей и привлечет к участию в диктанте новые лица.Масштабы "Цифрового диктанта" охватывают не только людей всех возрастов, но и всю территорию РФ. Так, например, в ходе мероприятия свои положительные отзывы высказали участники из Кабардино-Балкарии, Самарской области и Республики Мордовия. Все они говорили том, что мероприятие исключительно положительным образом влияет на людей, позволяет им вычислять мошенников и учит не попадаться на их хитрые уловки. Михаил Кузнецов, руководитель исполкома ОНФ, также подчеркнул важность "Цифрового диктанта" и поблагодарил регионы за участие в акции.""Цифровой диктант" является эффективным инструментом измерения цифровой грамотности. Он помогает нам увидеть, как меняется цифровой профиль наших граждан, в каком направлении необходимо двигаться. Хочется поблагодарить регионы, которые откликнулись и поддержали "Цифровой диктант". В этом году во всех 85 регионах без исключения ведется широкомасштабная работа по информированию граждан о возможностях пройти тестирование и поработать над своими цифровыми навыками. Касается это и совсем юных участников начиная с 7 лет, а также всех целевых аудиторий проекта – молодежи, граждан зрелого и пожилого возраста. И если в прошлом году из-за пандемии многие мероприятия пришлось сократить до минимума, то в этом в 13 регионах, где часть ограничений снята, начиная с сегодняшнего дня, со дня старта диктанта, организованы и действуют офлайн-площадки, где люди могут пройти тестирование в рамках акции", – резюмировал он.Организаторы рассказали, что в этом году акция состоит из четырех блоков. Первый посвящен вопросам цифрового потребления и основам компьютерной грамотности, второй – цифровым компетенциям, третий – цифровой безопасности, четвертый – новым технологиям. После окончания акции, 25 апреля, на сайте проекта откроется работа над ошибками в личных кабинетах каждого из участников.Принять участие в "Цифровом диктанте" можно перейдя по ссылке цифровойдиктант.рф.

https://ria.ru/20210323/diktant-1602479453.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, интернет, технологии, общество