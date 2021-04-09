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Глава ПСБ возглавил Экспертный совет по поддержке ОПК при комиссии ГД
Глава ПСБ возглавил Экспертный совет по поддержке ОПК при комиссии ГД
Председатель ПСБ Петр Фрадков возглавил Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий оборонно-промышленного... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T16:40
2021-04-09T16:40
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков возглавил Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса при комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ, сообщает банк.О создании Экспертного совета было объявлено на расширенном выездном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" в Туле. С инициативой о его создании выступили Петр Фрадков и председатель Комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ, первый вице-президент СоюзМаша Владимир Гутенев.Деятельность совета будет направлена на создание условий прямого финансового обеспечения промышленности и системы стимулов для финансовых институтов и промышленности.
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россия, банк псб, петр фрадков, владимир гутенев, промсвязьбанк

Глава ПСБ возглавил Экспертный совет по поддержке ОПК при комиссии ГД

16:40 09.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 7 мая 2019
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 7 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков возглавил Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса при комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ, сообщает банк.
О создании Экспертного совета было объявлено на расширенном выездном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" в Туле. С инициативой о его создании выступили Петр Фрадков и председатель Комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ, первый вице-президент СоюзМаша Владимир Гутенев.
Деятельность совета будет направлена на создание условий прямого финансового обеспечения промышленности и системы стимулов для финансовых институтов и промышленности.
"ПСБ как опорный финансовый институт ОПК сформирует пакет мер для стимулирования спроса на продукцию отрасли, повышения инвестиционной активности в ней, а также методику для закрепления терминов и понятий, регулирующих промышленную политику. Наши предложения будут охватывать как отдельные отрасли машиностроения, так и промышленность в целом", – приводятся в сообщении слова Фрадкова на заседании.
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