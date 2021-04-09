https://ria.ru/20210409/fradkov-1727582971.html

Глава ПСБ возглавил Экспертный совет по поддержке ОПК при комиссии ГД

Глава ПСБ возглавил Экспертный совет по поддержке ОПК при комиссии ГД

Председатель ПСБ Петр Фрадков возглавил Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий оборонно-промышленного... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T16:40

2021-04-09T16:40

2021-04-09T16:40

россия

банк псб

петр фрадков

владимир гутенев

промсвязьбанк

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков возглавил Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса при комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ, сообщает банк.О создании Экспертного совета было объявлено на расширенном выездном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" в Туле. С инициативой о его создании выступили Петр Фрадков и председатель Комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ, первый вице-президент СоюзМаша Владимир Гутенев.Деятельность совета будет направлена на создание условий прямого финансового обеспечения промышленности и системы стимулов для финансовых институтов и промышленности.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, банк псб, петр фрадков, владимир гутенев, промсвязьбанк