Глава ПСБ возглавил Экспертный совет по поддержке ОПК при комиссии ГД
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 7 мая 2019
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков возглавил Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса при комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ, сообщает банк.
О создании Экспертного совета было объявлено на расширенном выездном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" в Туле. С инициативой о его создании выступили Петр Фрадков и председатель Комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ, первый вице-президент СоюзМаша Владимир Гутенев.
Деятельность совета будет направлена на создание условий прямого финансового обеспечения промышленности и системы стимулов для финансовых институтов и промышленности.
"ПСБ как опорный финансовый институт ОПК сформирует пакет мер для стимулирования спроса на продукцию отрасли, повышения инвестиционной активности в ней, а также методику для закрепления терминов и понятий, регулирующих промышленную политику. Наши предложения будут охватывать как отдельные отрасли машиностроения, так и промышленность в целом", – приводятся в сообщении слова Фрадкова на заседании.