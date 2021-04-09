https://ria.ru/20210409/filipp-1727564056.html
Глава ЕК выразила соболезнования в связи со смертью принца Филиппа
Глава ЕК выразила соболезнования в связи со смертью принца Филиппа
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования королевской семье Великобритании в связи с кончиной принца Филиппа. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T15:31
2021-04-09T15:31
2021-04-09T15:31
умер принц филипп
принц филипп, герцог эдинбургский
урсула фон дер ляйен
елизавета ii
великобритания
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования королевской семье Великобритании в связи с кончиной принца Филиппа.Ранее Букингемский дворец сообщил, что принц Филипп скончался в пятницу на 100-м году жизни."Я с прискорбием узнала о кончине принца Филиппа. Хочу выразить искренние соболезнования Ее Величеству королеве, королевской семье и народу Соединенного Королевства в этот очень печальный день", - написала Фон дер Ляйен в Twitter.Принц Филипп самое продолжительное время в британской истории был консортом (супруг или супруга правящего короля или королевы), он поставил рекорд продолжительности жизни среди всех мужчин в британской королевской семье за всю историю. В 2017 году принц Филипп и королева Великобритании Елизавета II отметили 70-летие свадьбы. Дожить до такой даты никому до них в королевской семье не удавалось.
https://ria.ru/20210409/filipp-1727552325.html
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умер принц филипп, принц филипп, герцог эдинбургский, урсула фон дер ляйен, елизавета ii, великобритания, в мире