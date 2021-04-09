https://ria.ru/20210409/filipp-1727560734.html

Премьер Индии выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Премьер Индии выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с кончиной супруга британской королевы, герцога Эдинбургского Филиппа. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T15:19

2021-04-09T15:19

2021-04-09T16:24

умер принц филипп

принц филипп, герцог эдинбургский

нарендра моди

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 апр – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с кончиной супруга британской королевы, герцога Эдинбургского Филиппа."Мои мысли с британским народом и Королевской семьей в связи с кончиной Его высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Он сделал блестящую карьеру в армии и был на переднем крае многих общественных инициатив. Да упокоится его душа с миром", - написал Моди в Twitter.Ранее Букингемский дворец сообщил, что принц Филипп скончался в пятницу на 100-м году жизни.Принц Филипп самое продолжительное время в британской истории был консортом (супруг или супруга правящего короля или королевы), он поставил рекорд продолжительности жизни среди всех мужчин в британской королевской семье за всю историю. В 2017 году принц Филипп и королева Великобритании Елизаветы II отметили 70-летие свадьбы. Дожить до такой даты никому до них в королевской семье не удавалось.

https://ria.ru/20210409/filipp-1727552325.html

индия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер принц филипп, принц филипп, герцог эдинбургский, нарендра моди, индия, в мире