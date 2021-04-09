https://ria.ru/20210409/donbass-1727526827.html

В МИД заявили, что Запад не хочет замечать трагедию в Донбассе

В МИД заявили, что Запад не хочет замечать трагедию в Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о гибели детей в Донбассе, сказала, что Запад не хочет замечать гуманитарную трагедию, которая... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T13:28

2021-04-09T13:28

2021-04-09T13:28

обсе

мария захарова

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о гибели детей в Донбассе, сказала, что Запад не хочет замечать гуманитарную трагедию, которая развернулась на востоке Украины."Чудовищными являются преступления не только (против) одного ребенка, а сотен детей (погибших) от рук боевиков в центре Европы в первой четверти 21 века при информационной и моральной поддержке со стороны западных кураторов (Украины), в том числе, Европейского союза, и непосредственно Брюсселя, многих других международных структур, я подчеркиваю это, в связи с тем, что они не видят и не хотят замечать гуманитарных не проблем, а трагедий, которые развернулись в этом регионе Европы", - сказала Захарова на брифинге.Ранее управление Народной милиции ДНР заявляло о гибели пятилетнего ребенка в результате сброса боеприпаса с БПЛА украинских силовиков в населённом пункте Александровское на севере ДНР.При этом Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не смогла установить тип орудия и боеприпас, который стал причиной гибели пятилетнего ребенка в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210409/donbass-1727523420.html

https://ria.ru/20210409/donbass-1727519101.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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обсе, мария захарова, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире