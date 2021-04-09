https://ria.ru/20210409/donbass-1727520036.html

Миссия ОБСЕ не установила оружие, из-за которого погиб ребенок в Донбассе

Миссия ОБСЕ не установила оружие, из-за которого погиб ребенок в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не смогла установить тип орудия и боеприпас, который стал причиной гибели пятилетнего ребенка в Донбассе, говорится в... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T13:05

2021-04-09T13:05

2021-04-09T13:06

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не смогла установить тип орудия и боеприпас, который стал причиной гибели пятилетнего ребенка в Донбассе, говорится в отчёте наблюдателей.Ранее управление Народной милиции ДНР заявляло о гибели пятилетнего ребенка в результате сброса боеприпаса с БПЛА украинских силовиков в населённом пункте Александровское на севере ДНР."Установить боеприпас из какого вооружения стал причиной появления воронки, не представлялось возможным. По оценке, все указанные выше повреждения возникли недавно в результате разлета осколков", - говорится в отчёте СММ ОБСЕ по факту проведения осмотра места происшествия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210408/gibel-1727413073.html

https://ria.ru/20210409/donbass-1727519101.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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смм обсе, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире