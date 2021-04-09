https://ria.ru/20210409/donbass-1727481553.html

Косачев призвал воспрепятствовать силовой операции Киева в Донбассе

Косачев призвал воспрепятствовать силовой операции Киева в Донбассе

Действия мирового сообщества по Юго-Востоку Украины должны быть направлены на предотвращении силовой операции Киева, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T10:17

2021-04-09T10:17

2021-04-09T10:17

россия

петр порошенко

константин косачев

дмитрий козак

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_b4bfb631daef2a3ce1f4286bdea947ab.jpg

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Действия мирового сообщества по Юго-Востоку Украины должны быть направлены на предотвращении силовой операции Киева, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Украинские руководители не справляются. Все действия мирового сообщества по Юго-Востоку Украины должны быть, как и российские, направлены только на одно - предотвратить силовую операцию Киева. Иного пути нет, даже если придется пойти другим путем", - написал политик в ФБ.Он отметил, что действия России также направлены только на одно – "предотвратить силовую операцию Киева". На этом сосредоточены переговоры президента России с партнерами по Нормандскому формату, усилия российского спецпредставителя Дмитрия Козака, давшего на этот счет исчерпывающие пояснения, работа наших коллег по линии Контактной группы и, наконец, демонстрация готовности защищать наших граждан и соотечественников от применения военной силы. "И это тоже - профилактика конфликта, а не его разжигание", - подчеркнул он.По словам Косачева, "к силовой операции (президента Украины Владимира) Зеленского подталкивают и радикалы-националисты, не принимающие никаких компромиссов по украинскости Украины, и соображения политического самовыживания в условиях, когда время уходит, а предвыборные обещания так и остались на бумаге".По мнению сенатора, избиратели Зеленского ожидали от него такой же разницы в действиях по сравнению с предшественником Петром Порошенко, какой была в свое время разница в подходах наших руководителей в чеченском конфликте: уйти от восприятия всех без исключения жителей соответствующего региона как экстремистов и сепаратистов, отделить реальных террористов от договороспособных патриотов и наладить прямой диалог со своими гражданами ради мирного урегулирования, с учетом местной специфики и разумных компромиссов."У нас в России получилось блестяще. Зеленский как бледная копия Ющенко и Порошенко окончательно забуксовал, он по-прежнему видит выход для себя только в "подъеме боевого духа" той части населения, которая находится по его сторону линии соприкосновения, и игнорировании другой его части, по идее такой же неотъемлемой", - заключил политик.

https://ria.ru/20210408/donbass-1727445817.html

https://ria.ru/20210408/putin-po-telefonu-obsudil-donbass-s-merkel---kreml-1727374975.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петр порошенко, константин косачев, дмитрий козак, киев, украина, в мире