Косачев призвал воспрепятствовать силовой операции Киева в Донбассе
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Действия мирового сообщества по Юго-Востоку Украины должны быть направлены на предотвращении силовой операции Киева, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Украинские руководители не справляются. Все действия мирового сообщества по Юго-Востоку Украины должны быть, как и российские, направлены только на одно - предотвратить силовую операцию Киева. Иного пути нет, даже если придется пойти другим путем", - написал политик в ФБ.
Он отметил, что действия России также направлены только на одно – "предотвратить силовую операцию Киева". На этом сосредоточены переговоры президента России с партнерами по Нормандскому формату, усилия российского спецпредставителя Дмитрия Козака, давшего на этот счет исчерпывающие пояснения, работа наших коллег по линии Контактной группы и, наконец, демонстрация готовности защищать наших граждан и соотечественников от применения военной силы. "И это тоже - профилактика конфликта, а не его разжигание", - подчеркнул он.
По словам Косачева, "к силовой операции (президента Украины Владимира) Зеленского подталкивают и радикалы-националисты, не принимающие никаких компромиссов по украинскости Украины, и соображения политического самовыживания в условиях, когда время уходит, а предвыборные обещания так и остались на бумаге".
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По мнению сенатора, избиратели Зеленского ожидали от него такой же разницы в действиях по сравнению с предшественником Петром Порошенко, какой была в свое время разница в подходах наших руководителей в чеченском конфликте: уйти от восприятия всех без исключения жителей соответствующего региона как экстремистов и сепаратистов, отделить реальных террористов от договороспособных патриотов и наладить прямой диалог со своими гражданами ради мирного урегулирования, с учетом местной специфики и разумных компромиссов.
"У нас в России получилось блестяще. Зеленский как бледная копия Ющенко и Порошенко окончательно забуксовал, он по-прежнему видит выход для себя только в "подъеме боевого духа" той части населения, которая находится по его сторону линии соприкосновения, и игнорировании другой его части, по идее такой же неотъемлемой", - заключил политик.