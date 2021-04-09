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В МВД рассказали, за что иностранцев чаще всего высылают из России
В МВД рассказали, за что иностранцев чаще всего высылают из России
Чаще всего решения о "нежелательности" нахождения в России иностранцев принимают из-за преступлений в сфере миграции, за два месяца 2021 года было принято 14... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T02:43
2021-04-09T02:43
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
общество
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Чаще всего решения о "нежелательности" нахождения в России иностранцев принимают из-за преступлений в сфере миграции, за два месяца 2021 года было принято 14 таких решений, за это же время исполнено 805 решений о депортации, сообщили РИА Новости в МВД РФ.Уточняется, что за 2020 год таких решений было принято 27, за 2019 - 76, за 2018 - 121, за 2017 - 76, за 2016 год - 32.Кроме того, согласно статистическим данным МВД РФ, за два месяца 2021 года было исполнено 805 решений о депортации. При этом в 2020 году их было исполнено 4691, в 2019 - 5531, в 2018 - 6010, в 2017 - 5460, а в 2016 - 4852.В ведомстве также рассказали, почему чаще всего принимаются решения о нежелательности пребывания иностранцев в России. По линии работы полиции это решения в отношении привлекавшихся к уголовной ответственности за преступления в сфере миграции и (или) не раз привлекавшиеся к административной ответственности за правонарушения в области защиты государственной границы России и обеспечения режима пребывания в РФ иностранцев.Также "нежелательными" признают иностранцев, убежавших из спецучреждений для их временного пребывания, подлежащих административному выдворению за пределы России, депортации или реадмиссии.Кроме того, высылку применяют к иностранным гражданам, "въезд которым на территорию Российской Федерации не разрешен, сменивших установочные данные и въехавших на территорию Российской Федерации, но не привлеченных к уголовной ответственности".Как пояснил РИА Новости адвокат Владимир Неупокоев из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры", уголовные преступления в сфере миграции - это такие статьи Уголовного кодекса РФ, как статья 322 УК РФ ("Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации"), 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"), 322.2 УК РФ ("Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ"), а также 322.3 ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации").По его же словам, административные правонарушения в области защиты государственной границы России - это деяния из главы 18 Кодекса об административных правонарушениях РФ "Административные правонарушения в области защиты государственной границы РФ и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ".В частности, она включает в себя нарушения правил пересечения границ России, нарушение правил въезда в пограничную зону, нарушение режима в пунктах пропуска через госграницу РФ и другие правонарушения.
https://ria.ru/20210224/putin-1598729546.html
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, общество

В МВД рассказали, за что иностранцев чаще всего высылают из России

02:43 09.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевСамолет в аэропорту Шереметьево
Самолет в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Чаще всего решения о "нежелательности" нахождения в России иностранцев принимают из-за преступлений в сфере миграции, за два месяца 2021 года было принято 14 таких решений, за это же время исполнено 805 решений о депортации, сообщили РИА Новости в МВД РФ.
"По материалам, направленным в ГУВМ МВД России подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России о нежелательности пребывания, руководством МВД России за два месяца 2021 года утверждено 14 решений о нежелательности пребывания", - говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости.
Уточняется, что за 2020 год таких решений было принято 27, за 2019 - 76, за 2018 - 121, за 2017 - 76, за 2016 год - 32.
Кроме того, согласно статистическим данным МВД РФ, за два месяца 2021 года было исполнено 805 решений о депортации. При этом в 2020 году их было исполнено 4691, в 2019 - 5531, в 2018 - 6010, в 2017 - 5460, а в 2016 - 4852.
В ведомстве также рассказали, почему чаще всего принимаются решения о нежелательности пребывания иностранцев в России. По линии работы полиции это решения в отношении привлекавшихся к уголовной ответственности за преступления в сфере миграции и (или) не раз привлекавшиеся к административной ответственности за правонарушения в области защиты государственной границы России и обеспечения режима пребывания в РФ иностранцев.
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Также "нежелательными" признают иностранцев, убежавших из спецучреждений для их временного пребывания, подлежащих административному выдворению за пределы России, депортации или реадмиссии.
Кроме того, высылку применяют к иностранным гражданам, "въезд которым на территорию Российской Федерации не разрешен, сменивших установочные данные и въехавших на территорию Российской Федерации, но не привлеченных к уголовной ответственности".
Как пояснил РИА Новости адвокат Владимир Неупокоев из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры", уголовные преступления в сфере миграции - это такие статьи Уголовного кодекса РФ, как статья 322 УК РФ ("Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации"), 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"), 322.2 УК РФ ("Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ"), а также 322.3 ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации").
По его же словам, административные правонарушения в области защиты государственной границы России - это деяния из главы 18 Кодекса об административных правонарушениях РФ "Административные правонарушения в области защиты государственной границы РФ и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ".
В частности, она включает в себя нарушения правил пересечения границ России, нарушение правил въезда в пограничную зону, нарушение режима в пунктах пропуска через госграницу РФ и другие правонарушения.
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