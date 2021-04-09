https://ria.ru/20210409/delegatsiya-1727510091.html

Американская делегация посетила Донбасс

Американская делегация посетила Донбасс

Делегация США во главе с военным атташе в Киеве Бриттани Стюарт посетила район военной операции в Донбассе и ознакомилась с оперативной ситуацией, сообщил... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T12:28

2021-04-09T12:28

2021-04-09T12:28

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сша

украина

в мире

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КИЕВ/МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Делегация США во главе с военным атташе в Киеве Бриттани Стюарт посетила район военной операции в Донбассе и ознакомилась с оперативной ситуацией, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины (ООС)."В районе операции Объединенных сил прошел рабочий визит американской делегации во главе с атташе по вопросам армии и обороны полковником Бриттани Стюарт. Заместитель командующего ООС Эдуард Москалев ознакомил американскую делегацию с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией на фронте", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.По данным пресс-центра, представители США посетили подразделения украинских военных, которые выполняют задачи на линии соприкосновения, и пообщались с силовиками. "Правительство США глубоко обеспокоено ситуацией, которая складывается вокруг границ Украины, и всячески поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - цитирует Стюарт пресс-центр штаба ООС.Ранее Стюарт обвинила Россию в "беспрерывной агрессии" по отношению к Украине. Военного атташе США в Москве пригласили в Минобороны РФ, чтобы заявить о провокационности слов Стюарт. В российском ведомстве подчеркнули, что "упомянутое заявление содержит лживые утверждения, носит провокационный характер и подталкивает украинскую сторону к силовому решению внутреннего конфликта на Донбассе".Президент Владимир Зеленский на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения в четверг прибыл в Донбасс, чтобы посетить передовые позиции и пообщаться с военными. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что не видит связи поездки Зеленского в Донбасс с обострением в регионе.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.

https://ria.ru/20210409/ugroza-1727501845.html

https://ria.ru/20210409/kovid-1727412291.html

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, сша, украина, в мире