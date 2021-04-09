https://ria.ru/20210409/deklaratsii-1727522931.html

Все декларации чиновников поданы в срок, заявили в Кремле

Все декларации чиновников поданы в срок, заявили в Кремле

Все декларации российских госслужащих были сданы в установленный законом срок до 1 апреля, "достаточно скоро" они будут опубликованы, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T13:13

2021-04-09T13:13

2021-04-09T13:13

россия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Все декларации российских госслужащих были сданы в установленный законом срок до 1 апреля, "достаточно скоро" они будут опубликованы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он добавил, что объемы данных, которые подлежат публикации, также описаны в законе."Поэтому вы достаточно скоро все увидите", - заключил Песков.В соответствии с российским законодательством госслужащие и парламентарии должны до 1 апреля подать декларации о доходах и расходах за предыдущий год в отношении них самих, их супругов и несовершеннолетних детей. Эта информация должна быть размещена на официальном сайте каждого ведомства. Не поданная в срок декларация или неверная информация о доходах или расходах может привести к потере должности.

https://ria.ru/20210331/deklaratsii-1603668173.html

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россия, дмитрий песков, политика