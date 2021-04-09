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Все декларации чиновников поданы в срок, заявили в Кремле
Все декларации чиновников поданы в срок, заявили в Кремле
Все декларации российских госслужащих были сданы в установленный законом срок до 1 апреля, "достаточно скоро" они будут опубликованы, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:13
2021-04-09T13:13
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Все декларации российских госслужащих были сданы в установленный законом срок до 1 апреля, "достаточно скоро" они будут опубликованы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он добавил, что объемы данных, которые подлежат публикации, также описаны в законе."Поэтому вы достаточно скоро все увидите", - заключил Песков.В соответствии с российским законодательством госслужащие и парламентарии должны до 1 апреля подать декларации о доходах и расходах за предыдущий год в отношении них самих, их супругов и несовершеннолетних детей. Эта информация должна быть размещена на официальном сайте каждого ведомства. Не поданная в срок декларация или неверная информация о доходах или расходах может привести к потере должности.
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россия, дмитрий песков, политика

Все декларации чиновников поданы в срок, заявили в Кремле

13:13 09.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСофийская набережная в Москве
Софийская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Все декларации российских госслужащих были сданы в установленный законом срок до 1 апреля, "достаточно скоро" они будут опубликованы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы увидите их в установленные сроки. До 1 апреля все декларации были сданы. Это обязанность госслужащих, это им вменяется по закону. Все декларации были сданы, они были представлены в администрацию и в налоговые органы. И там в установленные сроки они будут опубликованы, эти сроки тоже прописаны", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что объемы данных, которые подлежат публикации, также описаны в законе.
"Поэтому вы достаточно скоро все увидите", - заключил Песков.
В соответствии с российским законодательством госслужащие и парламентарии должны до 1 апреля подать декларации о доходах и расходах за предыдущий год в отношении них самих, их супругов и несовершеннолетних детей. Эта информация должна быть размещена на официальном сайте каждого ведомства. Не поданная в срок декларация или неверная информация о доходах или расходах может привести к потере должности.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 17:06
Путин и сотрудники Кремля сдали декларации о доходах за 2020 год
 
РоссияДмитрий ПесковПолитика
 
 
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