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В Госдуме оценили статью о сдерживании России в проекте бюджета США
В Госдуме оценили статью о сдерживании России в проекте бюджета США
Вместо расходов на сдерживание России и Китая, Белый дом мог бы более эффективно бороться с пандемией, Вашингтон оправдывает трату денег налогоплательщиков... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T20:07
2021-04-09T21:34
россия
министерство обороны сша
сергей железняк
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вместо расходов на сдерживание России и Китая, Белый дом мог бы более эффективно бороться с пандемией, Вашингтон оправдывает трату денег налогоплательщиков "страшилками", считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Ранее на сайте Белого дома появился проект бюджета, где говорится, что президент США Джо Байден просит Конгресс выделить Пентагону 715 миллиардов долларов, в том числе на сдерживание угрозы, исходящей, по мнению Вашингтона, от Китая и России.По словам депутата, каждый новый американский бюджет в последние годы содержит статью на сдерживание России."Вашингтон не жалеет средств американских налогоплательщиков для поддержания русофобского лобби в мире. Несмотря на небольшую экономию в 7 миллиардов долларов, новый глава Белого Дома не оставляет без финансирования свою стратегическую цель, которую для американских граждан он обозначает как "борьба с российской угрозой", - отметил парламентарий.По его мнению, оправдать перед избирателями "безумные расходы Пентагона на "внешние угрозы" Вашингтон может только страшилками о якобы исходящей агрессии от России и Китая.Он также подчеркнул, что Россия, в отличие от США, не создает и не ищет себе врагов."Оборонный бюджет Россия выстраивает, исходя исключительно из собственных национальных задач и в целях защиты суверенитета страны. Мы всегда настроены на мирное решение любых споров и предотвращение конфликтов. Наша готовность к взаимовыгодному и равноправному партнерству укрепляет российско-китайские отношения и позволяет выстраивать сотрудничество с другими странами. Это невероятно раздражает Вашингтон, который в бессилии "сдержать" нашу страну уже сбился со счета собственным санкциям", - сказал депутат.
https://ria.ru/20210409/zakharova-1727619895.html
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россия, министерство обороны сша, сергей железняк, джо байден, сша, в мире

В Госдуме оценили статью о сдерживании России в проекте бюджета США

20:07 09.04.2021 (обновлено: 21:34 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вместо расходов на сдерживание России и Китая, Белый дом мог бы более эффективно бороться с пандемией, Вашингтон оправдывает трату денег налогоплательщиков "страшилками", считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее на сайте Белого дома появился проект бюджета, где говорится, что президент США Джо Байден просит Конгресс выделить Пентагону 715 миллиардов долларов, в том числе на сдерживание угрозы, исходящей, по мнению Вашингтона, от Китая и России.
"Вместо расходов на сдерживание России и Китая, которых в Вашингтоне считают главной угрозой, Белый дом мог бы более эффективно бороться с пандемией в собственной стране", - сказал Железняк РИА Новости.
По словам депутата, каждый новый американский бюджет в последние годы содержит статью на сдерживание России.
"Вашингтон не жалеет средств американских налогоплательщиков для поддержания русофобского лобби в мире. Несмотря на небольшую экономию в 7 миллиардов долларов, новый глава Белого Дома не оставляет без финансирования свою стратегическую цель, которую для американских граждан он обозначает как "борьба с российской угрозой", - отметил парламентарий.
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По его мнению, оправдать перед избирателями "безумные расходы Пентагона на "внешние угрозы" Вашингтон может только страшилками о якобы исходящей агрессии от России и Китая.
"Только попытки продемонстрировать таким образом силу вряд ли обеспечат сплочение американской нации. Американских обывателей надувают за их же собственные деньги, выдумывая врагов Америки, а потом самоотверженно с ними сражаясь, будь у власти в США демократы или республиканцы", - заявил Железняк.
Он также подчеркнул, что Россия, в отличие от США, не создает и не ищет себе врагов.
"Оборонный бюджет Россия выстраивает, исходя исключительно из собственных национальных задач и в целях защиты суверенитета страны. Мы всегда настроены на мирное решение любых споров и предотвращение конфликтов. Наша готовность к взаимовыгодному и равноправному партнерству укрепляет российско-китайские отношения и позволяет выстраивать сотрудничество с другими странами. Это невероятно раздражает Вашингтон, который в бессилии "сдержать" нашу страну уже сбился со счета собственным санкциям", - сказал депутат.
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