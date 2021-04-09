https://ria.ru/20210409/butusov-1727524789.html
Бутусов объяснил, почему распалась группа "Наутилус Помпилиус"
Бутусов объяснил, почему распалась группа "Наутилус Помпилиус"
Рок-музыкант Вячеслав Бутусов в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" объяснил, почему распалась группа "Наутилус... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T15:10
2021-04-09T15:10
2021-04-09T15:12
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Рок-музыкант Вячеслав Бутусов в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" объяснил, почему распалась группа "Наутилус Помпилиус", фронтменом которой он был. К расколу одного из самых популярных коллективов отечественной рок-сцены конца XX века привели обстоятельства, к которым ни Бутусов, ни другие участники не были готовы.Музыкант создал "Наутилус Помпилиус" ("Nautilus Pompilius") в 1982 году вместе с Дмитрием Умецким. Позже состав неоднократно менялся, но это не влияло на любовь поклонников.В 1997 году — на пике популярности — группа внезапно прекратила свое существование.За 15 лет было выпущено 12 студийных альбомов, последним из которых стал сборник "Атлантида", и множество хитов, среди которых: "Я хочу быть с тобой", "Прогулки по воде", "Последнее письмо" и многие другие.Поклонники "Наутилуса" до сих пор слушают их, наизусть помнят слова из песен этой группы и сожалеют о ее распаде.
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наутилус помпилиус, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, вячеслав бутусов
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости.
Рок-музыкант Вячеслав Бутусов в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" объяснил
, почему распалась группа "Наутилус Помпилиус", фронтменом которой он был.
К расколу одного из самых популярных коллективов отечественной рок-сцены конца XX века привели обстоятельства, к которым ни Бутусов, ни другие участники не были готовы.
"Уход музыкантов из коллектива и смена составов — произошло недоразумение между людьми. Мы, по большому счету, находились в растерянности на определенном этапе. И это отразилось на том, что мы прекратили существование в том виде, в котором оно было на тот момент", — рассказал Бутусов.
Музыкант создал "Наутилус Помпилиус" ("Nautilus Pompilius") в 1982 году вместе с Дмитрием Умецким. Позже состав неоднократно менялся, но это не влияло на любовь поклонников.
В 1997 году — на пике популярности — группа внезапно прекратила свое существование.
За 15 лет было выпущено 12 студийных альбомов, последним из которых стал сборник "Атлантида", и множество хитов, среди которых: "Я хочу быть с тобой", "Прогулки по воде", "Последнее письмо" и многие другие.
Поклонники "Наутилуса" до сих пор слушают их, наизусть помнят слова из песен этой группы и сожалеют о ее распаде.
"Очень сильная музыка, в каждом слове чья-то судьба, в каждой ноте чья-то душа", "Если вы слушаете эту музыку в 2020-х, то эта музыка вечна", "В 90-е такие группы были, что никому и не снилось! Это была эпоха Возрождения, это Золотой Век нашего Рока! Памятник им всем поставить от благодарных поклонников и потомков! Это настоящие Звезды", "Клипы чистые, лица красивые, веет добротой и любовью, и нет ни капли пошлости", — пишут они в комментариях под видеоальбомом с хитами группы.