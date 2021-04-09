https://ria.ru/20210409/butusov-1727524789.html

Бутусов объяснил, почему распалась группа "Наутилус Помпилиус"

Бутусов объяснил, почему распалась группа "Наутилус Помпилиус"

Рок-музыкант Вячеслав Бутусов в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" объяснил, почему распалась группа "Наутилус... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T15:10

2021-04-09T15:10

2021-04-09T15:12

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Рок-музыкант Вячеслав Бутусов в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" объяснил, почему распалась группа "Наутилус Помпилиус", фронтменом которой он был. К расколу одного из самых популярных коллективов отечественной рок-сцены конца XX века привели обстоятельства, к которым ни Бутусов, ни другие участники не были готовы.Музыкант создал "Наутилус Помпилиус" ("Nautilus Pompilius") в 1982 году вместе с Дмитрием Умецким. Позже состав неоднократно менялся, но это не влияло на любовь поклонников.В 1997 году — на пике популярности — группа внезапно прекратила свое существование.За 15 лет было выпущено 12 студийных альбомов, последним из которых стал сборник "Атлантида", и множество хитов, среди которых: "Я хочу быть с тобой", "Прогулки по воде", "Последнее письмо" и многие другие.Поклонники "Наутилуса" до сих пор слушают их, наизусть помнят слова из песен этой группы и сожалеют о ее распаде.

https://ria.ru/20210326/rost-1602965905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наутилус помпилиус, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, вячеслав бутусов