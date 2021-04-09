https://ria.ru/20210409/blogery-1727508037.html

Глава СПЧ призвал ввести блогеров в правовое поле

Глава СПЧ призвал ввести блогеров в правовое поле

Блогеров нужно постепенно вводить в правовое поле, которое определено, в первую очередь, законом о СМИ, заявил в пятницу глава Совета по правам человека при... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T12:22

2021-04-09T12:22

2021-04-09T12:22

россия

валерий фадеев

уральский федеральный университет

екатеринбург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582279855_0:324:3035:2031_1920x0_80_0_0_01b04fdf1bbc45dcae18d60556a2116b.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Блогеров нужно постепенно вводить в правовое поле, которое определено, в первую очередь, законом о СМИ, заявил в пятницу глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.Он добавил, что некоторые блогеры поддерживают идею о введении их в правовое поле."Вот эту постепенность я бы продумал с блогерами – так, чтобы им было комфортно. Более того, я знаю многих блогеров, которые хотят туда двигаться, в это правовое поле. Их мнение особенно важно", - отметил Фадеев.Глава СПЧ 8-9 апреля находится с визитом в Екатеринбурге. В четверг он провел лекцию в Уральском федеральном университете, а также встретился с жителями Екатеринбурга в парке "Россия - моя история". В пятницу Фадеев принял участие в совещании по вопросу о дополнительных мерах по обеспечению законных прав журналистов, которое прошло в полпредстве.

https://ria.ru/20210309/sotsseti-1600451598.html

россия

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валерий фадеев, уральский федеральный университет, екатеринбург, общество