Глава СПЧ призвал ввести блогеров в правовое поле
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Блогеров нужно постепенно вводить в правовое поле, которое определено, в первую очередь, законом о СМИ, заявил в пятницу глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Сложная задача. Сложная проблема. И, конечно, если подойти формально, то пора придавать блогерам с большим количеством подписчиков статус средств массовой информации. Это если формально. Но с другой стороны, и в журналистском сообществе тоже есть голоса, что не надо бы это пока делать. Явление это новое совсем. Интернету 20 лет фактически. Поэтому однозначного решения здесь нет. Мое мнение – надо двигаться в сторону того, чтобы постепенно вводить блогеров в правовое поле, то поле, которое определено, в первую очередь, законом о СМИ", - сказал Фадеев журналистам.
Он добавил, что некоторые блогеры поддерживают идею о введении их в правовое поле.
"Вот эту постепенность я бы продумал с блогерами – так, чтобы им было комфортно. Более того, я знаю многих блогеров, которые хотят туда двигаться, в это правовое поле. Их мнение особенно важно", - отметил Фадеев.
Глава СПЧ 8-9 апреля находится с визитом в Екатеринбурге. В четверг он провел лекцию в Уральском федеральном университете, а также встретился с жителями Екатеринбурга в парке "Россия - моя история". В пятницу Фадеев принял участие в совещании по вопросу о дополнительных мерах по обеспечению законных прав журналистов, которое прошло в полпредстве.