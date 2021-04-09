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Глава СПЧ призвал ввести блогеров в правовое поле
Глава СПЧ призвал ввести блогеров в правовое поле
Блогеров нужно постепенно вводить в правовое поле, которое определено, в первую очередь, законом о СМИ, заявил в пятницу глава Совета по правам человека при... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T12:22
2021-04-09T12:22
россия
валерий фадеев
уральский федеральный университет
екатеринбург
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Блогеров нужно постепенно вводить в правовое поле, которое определено, в первую очередь, законом о СМИ, заявил в пятницу глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.Он добавил, что некоторые блогеры поддерживают идею о введении их в правовое поле."Вот эту постепенность я бы продумал с блогерами – так, чтобы им было комфортно. Более того, я знаю многих блогеров, которые хотят туда двигаться, в это правовое поле. Их мнение особенно важно", - отметил Фадеев.Глава СПЧ 8-9 апреля находится с визитом в Екатеринбурге. В четверг он провел лекцию в Уральском федеральном университете, а также встретился с жителями Екатеринбурга в парке "Россия - моя история". В пятницу Фадеев принял участие в совещании по вопросу о дополнительных мерах по обеспечению законных прав журналистов, которое прошло в полпредстве.
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россия, валерий фадеев, уральский федеральный университет, екатеринбург, общество

Глава СПЧ призвал ввести блогеров в правовое поле

12:22 09.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Блогеров нужно постепенно вводить в правовое поле, которое определено, в первую очередь, законом о СМИ, заявил в пятницу глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Сложная задача. Сложная проблема. И, конечно, если подойти формально, то пора придавать блогерам с большим количеством подписчиков статус средств массовой информации. Это если формально. Но с другой стороны, и в журналистском сообществе тоже есть голоса, что не надо бы это пока делать. Явление это новое совсем. Интернету 20 лет фактически. Поэтому однозначного решения здесь нет. Мое мнение – надо двигаться в сторону того, чтобы постепенно вводить блогеров в правовое поле, то поле, которое определено, в первую очередь, законом о СМИ", - сказал Фадеев журналистам.
Он добавил, что некоторые блогеры поддерживают идею о введении их в правовое поле.
"Вот эту постепенность я бы продумал с блогерами – так, чтобы им было комфортно. Более того, я знаю многих блогеров, которые хотят туда двигаться, в это правовое поле. Их мнение особенно важно", - отметил Фадеев.
Глава СПЧ 8-9 апреля находится с визитом в Екатеринбурге. В четверг он провел лекцию в Уральском федеральном университете, а также встретился с жителями Екатеринбурга в парке "Россия - моя история". В пятницу Фадеев принял участие в совещании по вопросу о дополнительных мерах по обеспечению законных прав журналистов, которое прошло в полпредстве.
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РоссияВалерий ФадеевУральский федеральный университетЕкатеринбургОбщество
 
 
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