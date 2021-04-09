https://ria.ru/20210409/belorussiya-1727495770.html
Белоруссия по делу о геноциде потребует выдачи военных преступников
Белоруссия по делу о геноциде потребует выдачи военных преступников
Белоруссия по делу о геноциде населения в годы Великой Отечественной войны будет, в том числе, ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы,... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T11:17
2021-04-09T11:17
2021-04-09T11:17
белоруссия
в мире
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МИНСК, 9 апр – РИА Новости. Белоруссия по делу о геноциде населения в годы Великой Отечественной войны будет, в том числе, ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики, заявил в пятницу генеральный прокурор Андрей Швед.Ранее Швед заявил, что возбудил дело по факту геноцида населения Белоруссии в годы войны."Отдельное направление – это, конечно, составление списков всех умерших и ныне здравствующих преступников. В отношении последних мы будем собирать материалы с просьбой о проведении процессуальных действий в отношении этих лиц на территории тех государств, где они проживают и, соответственно, ставить вопрос об их выдаче для открытого суда на территории Беларуси", - сказал Швед на брифинге.Кроме того, по словам генпрокурора, возможна подготовка материалов для привлечения к ответственности упомянутых лиц в международных инстанциях, трибуналах, которые рассматривали ранее уголовные дела в отношении военных преступников.
https://ria.ru/20210409/genotsid-1727482980.html
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белоруссия, в мире
МИНСК, 9 апр – РИА Новости. Белоруссия
по делу о геноциде населения в годы Великой Отечественной войны будет, в том числе, ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики, заявил в пятницу генеральный прокурор Андрей Швед.
Ранее Швед заявил, что возбудил дело по факту геноцида населения Белоруссии в годы войны.
"Отдельное направление – это, конечно, составление списков всех умерших и ныне здравствующих преступников. В отношении последних мы будем собирать материалы с просьбой о проведении процессуальных действий в отношении этих лиц на территории тех государств, где они проживают и, соответственно, ставить вопрос об их выдаче для открытого суда на территории Беларуси", - сказал Швед на брифинге.
Кроме того, по словам генпрокурора, возможна подготовка материалов для привлечения к ответственности упомянутых лиц в международных инстанциях, трибуналах, которые рассматривали ранее уголовные дела в отношении военных преступников.