https://ria.ru/20210409/bayden-1727490675.html

Яровая оценила объяснение Госдепом слов Байдена о Путине

Яровая оценила объяснение Госдепом слов Байдена о Путине

Вице-спикер ГД Ирина Яровая, комментируя объяснения администрации США относительно высказываний Джо Байдена в адрес президента России, отметила, что США делает... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T10:56

2021-04-09T10:56

2021-04-09T10:56

россия

энтони блинкен

госдума рф

ирина яровая

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая, комментируя объяснения администрации США относительно высказываний Джо Байдена в адрес президента России, отметила, что США делает прагматичный выбор в сторону лжи, это "хлипкая ширма их политического бандитизма", сообщает в пятницу пресс-служба парламентария.Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил высказывания Байдена в адрес Путина политическим прагматизмом, сообщила газета Washington Post. Сотрудник газеты, который интервьюировал госсекретаря, спросил, как Байден может позволять себе подобные высказывания и при этом стремиться к сотрудничеству. По словам Блинкена, президент США исповедует политику, исходящую из критерия целесообразности."Прагматизм - хлипкая ширма их политического бандитизма, который является первопричиной насаждения лжи и агрессии в мире. И в этом суть информационного хамства и клеветы, которые используются американскими функционерами как орудие нападения с преступной и корыстной целью завладения ресурсами и разрушения благополучия других стран", - отметила Яровая, которую цитирует пресс-служба.Он добавила, что заявление Блинкена подтверждает, что "ложь - это прагматичный выбор, так как в их понимании даёт наиболее желаемый результат".Вице-спикер напомнила, что "прагматизм как философия был рожден в Америке и суть ее в том, что истинность той или иной идеи или теории состоит не в их соответствии реальному положению дел, а в их полезности для решения практических задач". "То, во что для Америки лучше верить — истинно", - заметила Яровая.

https://ria.ru/20210409/bayden-1727480554.html

https://ria.ru/20210407/intervyu-1727253027.html

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россия, энтони блинкен, госдума рф, ирина яровая, джо байден, владимир путин, сша, в мире