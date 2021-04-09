https://ria.ru/20210409/bayden-1727480554.html

Эксперт оценил объяснение Госдепом слов Байдена о Путине

Эксперт оценил объяснение Госдепом слов Байдена о Путине

Госсекретарь США Энтони Блинкен, объясняя высказывания президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина политическим прагматизмом, пытается... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T10:14

2021-04-09T10:14

2021-04-09T10:14

россия

энтони блинкен

джо байден

владимир путин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727159979_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_002af9ca6fdb4893a64f5df1dcd84cbb.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, объясняя высказывания президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина политическим прагматизмом, пытается сделать "хорошую мину при плохой игре", считает российский политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Блинкен объяснил высказывания Байдена в адрес Путина политическим прагматизмом, сообщила газета Washington Post. Сотрудник газеты, который интервьюировал госсекретаря, спросил, как Байден может позволять себе подобные высказывания и при этом стремиться к сотрудничеству. По словам Блинкена, президент США исповедует политику, исходящую из критерия целесообразности.По мнению эксперта, заявление Блинкена является попыткой сделать "хорошую мину при плохой игре". "Это стремление утвердить такую новую линию: с одной стороны, мы будем говорить о вас гадости, с другой стороны, это не будет мешать нашему прагматическому сотрудничеству в тех областях, где мы считаем нужным. Если в истории с Байденом еще могло показаться, что это некоторая случайность, оговорка, дипломатический ляп, то, конечно, после слов Блинкена стало ясно, что это определенная линия", - сказал Межуев РИА Новости.Эксперт напомнил, что Байден заявил это колумнисту Washington Post Дэвиду Игнатиусу. "Судя по этой статье, Игнатиус хочет сказать, что подобные слова не должны мешать Америке прагматически взаимодействовать с Россией", - отметил он."Это попытка разделить риторику и прагматику. Может ли это быть удачным, сложно сказать, потому что слова не являются только словами в политике, они несут за собой определенные политические последствия", - сказал Межуев.В частности, указал эксперт, эти слова могут предъявить те, кто будет недоволен перезаключением СНВ-3 или более конструктивной позицией США по поводу иранской сделки. "Я думаю, что такая стратегия сама по себе неустойчива, слова должны быть приближены к делам. Администрация США хочет искать какие-то пути взаимодействия с Россией – разумеется нужно следить за собственным словарем и не допускать подобных слов", - заключил он.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках. В свою очередь российский лидер Владимир Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Путин также предложил Байдену продолжить дискуссию онлайн, чтобы обсудить в том числе вопросы стратегической стабильности.

https://ria.ru/20210407/intervyu-1727253027.html

https://ria.ru/20210405/otnosheniya-1604370615.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, энтони блинкен, джо байден, владимир путин, сша, в мире