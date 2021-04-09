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Подразделения ПВО в Арктике подняли по тревоге в рамках проверки
Подразделения ПВО в Арктике подняли по тревоге в рамках проверки
Подразделения противовоздушной обороны Северного флота были подняты по тревоге в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T10:07
2021-04-09T10:07
арктика
зрк с-300
с-400 «триумф»
безопасность
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МУРМАНСК, 9 апр – РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны Северного флота были подняты по тревоге в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, сообщила пресс-служба флота в пятницу."В ходе проверки ракетные полки, части обеспечения и охраны отработали мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, решили задачи выхода в позиционные районы, выполнили ряд практических мероприятий по решению задач противовоздушной обороны военно-морских баз Северного флота", - говорится в сообщении.Отмечается, что боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф" обеспечили прикрытие критически важных объектов от средств воздушного нападения условного противника с проведением электронных пусков ракет для отражения одиночных, групповых и массированных воздушных атак.В рамках проверки также было проанализировано состояние соединений и частей по всем вопросам, начиная от знаний личным составом должностных обязанностей и требований руководящих документов, до состояния материально-технической базы, вооружения и военной техники."В проверке боевой готовности также принял участие зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, дислоцированный на архипелаге Новая Земля", - добавили на флоте.Всего в мероприятиях проверки было задействовано несколько тысяч человек личного состава и порядка 1,5 тысячи единиц военной и специальной техники, в том числе системы противовоздушной обороны С-400 "Триумф" и С-300 "Фаворит", обеспечивающие защиту госграницы в Арктике.
https://ria.ru/20210407/proverki-1727138785.html
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арктика, зрк с-300, с-400 «триумф», безопасность

Подразделения ПВО в Арктике подняли по тревоге в рамках проверки

10:07 09.04.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛьвовВоеннослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке на боевых арктических вездеходах "Алеут" в Печенгском районе Мурманской области
Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке на боевых арктических вездеходах Алеут в Печенгском районе Мурманской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 9 апр – РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны Северного флота были подняты по тревоге в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, сообщила пресс-служба флота в пятницу.
"В ходе проверки ракетные полки, части обеспечения и охраны отработали мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, решили задачи выхода в позиционные районы, выполнили ряд практических мероприятий по решению задач противовоздушной обороны военно-морских баз Северного флота", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф" обеспечили прикрытие критически важных объектов от средств воздушного нападения условного противника с проведением электронных пусков ракет для отражения одиночных, групповых и массированных воздушных атак.
В рамках проверки также было проанализировано состояние соединений и частей по всем вопросам, начиная от знаний личным составом должностных обязанностей и требований руководящих документов, до состояния материально-технической базы, вооружения и военной техники.
"В проверке боевой готовности также принял участие зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, дислоцированный на архипелаге Новая Земля", - добавили на флоте.
Всего в мероприятиях проверки было задействовано несколько тысяч человек личного состава и порядка 1,5 тысячи единиц военной и специальной техники, в том числе системы противовоздушной обороны С-400 "Триумф" и С-300 "Фаворит", обеспечивающие защиту госграницы в Арктике.
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АрктикаЗРК С-300С-400 «Триумф»Безопасность
 
 
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