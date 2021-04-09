https://ria.ru/20210409/arenda-1727456482.html

Юрист рассказал, как выявляют нелегальную аренду жилья

Юрист рассказал, как выявляют нелегальную аренду жилья

Работники налоговой инспекции, конечно, не звонят в дверь каждой квартиры, чтобы разоблачить очередную историю нелегальной аренды. Но выявить теневых участников РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T01:11

2021-04-09T01:11

2021-04-09T01:11

россия

олег сухов

жилье

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Работники налоговой инспекции, конечно, не звонят в дверь каждой квартиры, чтобы разоблачить очередную историю нелегальной аренды. Но выявить теневых участников этого рынка им помогают участковые полицейские, рассказывает агентству "Прайм" адвокат Олег Сухов.По его словам, в обязательном порядке выявлять незаконную аренду жилья должны участковые полицейские. Они и уведомляют ФНС соответствующими документами. Но у налоговых служб есть свой способ устанавливать как факты заключения договоров аренды и следить за оплатой по ним. Информацию они запрашивают в Росреестре. Там зарегистрированы должны быть договоры аренды, оформленные сроком более, чем на год."За неуплату налогов от сдачи квартиры в аренду предусмотрена и уголовная ответственность (ст. 198 Уголовного кодекса Российской Федерации). Однако, чтобы "попасть под статью", нужно уклоняться от налогов на протяжении трех лет, при этом сумма неуплаченного налога в месяц не должна быть менее 75 тысяч рублей. Срок неоплаты может быть и более коротким, если размер скрытого налога будет превышать семьдесят пять тысяч рублей в месяц", — предупреждает Сухов.

https://ria.ru/20210408/zhile-1727291071.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, олег сухов, жилье, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), федеральная налоговая служба (фнс россии), общество