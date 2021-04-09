Юрист рассказал, как выявляют нелегальную аренду жилья
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Работники налоговой инспекции, конечно, не звонят в дверь каждой квартиры, чтобы разоблачить очередную историю нелегальной аренды. Но выявить теневых участников этого рынка им помогают участковые полицейские, рассказывает агентству "Прайм" адвокат Олег Сухов.
"За неуплату налогов от сдачи квартиры в аренду, составляющих 13 процентов от суммы этой самой аренды, придется единовременно заплатить не только весь налог за последние три года, но и штраф в размере 20 процентов от суммы задолженности", — констатирует эксперт.
По его словам, в обязательном порядке выявлять незаконную аренду жилья должны участковые полицейские. Они и уведомляют ФНС соответствующими документами. Но у налоговых служб есть свой способ устанавливать как факты заключения договоров аренды и следить за оплатой по ним. Информацию они запрашивают в Росреестре. Там зарегистрированы должны быть договоры аренды, оформленные сроком более, чем на год.
"За неуплату налогов от сдачи квартиры в аренду предусмотрена и уголовная ответственность (ст. 198 Уголовного кодекса Российской Федерации). Однако, чтобы "попасть под статью", нужно уклоняться от налогов на протяжении трех лет, при этом сумма неуплаченного налога в месяц не должна быть менее 75 тысяч рублей. Срок неоплаты может быть и более коротким, если размер скрытого налога будет превышать семьдесят пять тысяч рублей в месяц", — предупреждает Сухов.